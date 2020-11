W szpitalu w Gorzowie zajętych jest ponad 215 na 250 łóżek, od dawna zapełnione są miejsca w szpitalu w Zielonej Górze (jest ich 50, od czasu do czasu zwalniają się pojedyncze sztuki). Pacjenci z koronawirusem trafiają do Drezdenka, Żar, Słubic czy Torzymia.

Według informacji podanych przez biuro wojewody w całym województwie zajętych jest ponad 766 na 1096 łóżek i 52 na 60 respiratorów (chodzi o respiratory przeznaczone dla pacjentów z COVID-19). Raport pochodzi z wtorku.

Lubuskie liczy, że obecna liczba łóżek i respiratorów wystarczy do końca bieżącego miesiąca. W grudniu, dzięki przyśpieszeniu prac, do użytku oddane zostanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, które to tymczasowo zostanie przekształcone na szpital covidowy. Placówka zabezpieczy dodatkowych 170 łóżek, w tym 25 z respiratorami.

W środę rano wojewoda poinformował, że w ciągu ostatniej doby koronawirusa potwierdzono u blisko 600 kolejnych mieszkańców. Od początku epidemii w województwie zmarło 212 osób. W całym kraju łącznie prawie 11,5 tys.