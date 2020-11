- W przyszłym roku najprawdopodobniej rozpocznie się szczepienie i do tego czasu musimy zachować dyscyplinę - stwierdził na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szczepienia miałyby być dobrowolne. Na razie rząd proponuje "100 dni solidarności" i poleca, by na święta zostać w domu.

Szef rządu nowe zasady ogłosił tym razem dużo wcześniej niż zwykle, bo tydzień przed zakończeniem obecnie obowiązujących obostrzeń.

To chyba najważniejsza zmiana. Od 27 listopada wraca handel, otwarte będą galerie handlowe i sklepy meblowe, choć oczywiście będą musiały działać w najwyższym reżimie sanitarnym, z maseczkami, dezynfekcją, zachowaniem dystansu.

- Jeśli tak nie będzie, to trzeba będzie to przemyśleć - zastrzegł Morawiecki.

Otwarcia nie doczekają się jednakże restauracje, nadal będą mogły serwować tylko na wynos. Zawieszona pozostanie też kultura - zamknięte będą muzea i teatry.

- Byliśmy namawiani do otwarcia wydarzeń kulturalnych, siłowni czy gastronomii. Epidemiolodzy jednak nie rekomendowali takiego działania - powiedział szef polskiego rządu.

Obecne restrykcje potrwają do 27 grudnia, ale mogą być przedłużone też do 18 stycznia. - Potem być może wrócimy do zasad strefy czerwonej, żółtej i zielonej. Ta poprawa sytuacji to wciąż kwestia, która zależy od naszej dyscypliny - zapowiada premier.

Szkoły i ferie zimowe

Szkoły nadal będą działać w trybie zdalnym do 24 grudnia. W tym roku przesunięte zostaną także ferie zimowe: we wszystkich województwach potrwają od 4 do 17 stycznia.

Co jest nadal zakazane?

Hotele (ale też motele, pensjonaty, prywatne apartamenty i inne miejsca noclegowe, włącznie z kempingami) mogą podejmować tylko gości w podróżach służbowych.

Zakazana jest działalność bibliotek, muzeów, teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic oraz pozostałych obiektów kulturalnych, a także wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych, działalność grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych.

Nieczynne są restauracje, bary czy kawiarnie, chyba że serwują dania na wynos. Nadal zakazane są targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania inne niż przez internet, a także działalność dyskotek.

Nieczynne pozostają też baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness oraz sauny i łaźnie parowe. Nadal jednak mogą działać obiekty sportowe i rekreacyjne (m.in. lodowiska, hale sportowe, obiekty do paintballu, pola golfowe, kręgielnie, hale bokserskie) oraz wesołe miasteczka - do 150 osób.