Co tym razem zasłużyło na oklaski, a co na krytykę? Tradycyjnie przyznajemy plus i minus tygodnia.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Plus. Nie ścigał za błyskawicę

Prokuratura w Świebodzinie postanowiła nie ścigać z urzędu żagańskiego aktywisty, który wyświetlił błyskawicę, symbol Strajku Kobiet, na pomniku Jezusa Chrystusa Króla. Gdyby śledczy się uparli, sprawą zająłby się sąd. Zwłaszcza że policjanci zatrzymali performera na gorącym uczynku. Aktywista miał więcej szczęścia niż inni.