Dziś (we wtorek) o godz. 12 rozpocznie się kolejna sesja rady miasta. Radni przyjmą m.in. nowy plan miejscowy dla okolic al. Wojska Polskiego.

List do redakcji przysłała dr hab. Magdalena Steciąg, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Językoznawczyni z Instytutu Filologii Polskiej UZ zwraca uwagę na błędny zapis, który pojawia się w projekcie uchwały dotyczącej planu miejscowego. Urzędnicy, zamiast o alei, piszą o "ul. Aleja Wojska Polskiego". Jest to błąd, ponieważ ulica i aleja nie występują jednocześnie, tak samo jak np. ulica i plac. Jeśli mamy aleję czy plac, nie mamy już ulicy.

Projekt uchwały w sprawie planu miejscowego dla okolic al. Wojska Polskiego Fot. Materiały urzędu miasta

Prof. Magdalena Steciąg przypomina, że to kolejny błąd, który w ostatnim czasie ma miejsce w Zielonej Górze. Pisze o tabliczkach z nazwą ronda im. Ireny Sendlerowej, gdzie nazwisko patronki zapisano w cudzysłowie. Językoznawczyni w lutym zabrała też głos w sprawie nowych nazw ulic w zielonogórskim Kiełpinie.

Przypomnijmy, że jesienią 2018 r. pisaliśmy o tabliczce przy ratuszu, na której urzędnicy, zamiast o reliktach, napisali o... relikwiach. Inny błąd pojawił się rok później w zielonogórskim Przylepie, gdzie na tabliczce z nazwą ulicy, zamiast Piłsudskiego, widniał "Piłsudzki".

Prof. Magdalena Steciąg Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

List prof. Magdaleny Steciąg

Nazwy ulic w naszym mieście - czy to jest jakiś temat?

Raz jeszcze apeluję do urzędników i radnych naszego miasta, by z uwagą kreowali politykę językową w odniesieniu do nazewnictwa w Zielonej Górze. Być może to nie jest pierwszoplanowy temat debaty publicznej, ale z tabliczkami nazewniczymi obcujemy na co dzień, traktując je jako drugi plan życia społecznego, z którym się nieustannie w mieście stykamy, nawet tego nie zauważając. Łatwo się przyzwyczaić do niechlujnej szaty informacyjnej, ale czy tego właśnie chcemy w Zielonej Górze?

A z ostatnich uchwał Rady Miasta nie wynika na przykład, czy aleja Wojska Polskiego jest aleją, czy może ulicą, bo została zapisana jako „ul. Al. Wojska Polskiego”. W innych pismach urzędniczych czytamy o „ul. plac Matejki”. Rozumiem, że w tabelkach Excela wszystko się zgadza, ale mamy już takie doświadczenie, że zapisy w tych tabelkach pojawiają się później na tabliczkach, wywołując zdziwienie mieszkańców i samych honorowanych imieniem ulicy lub ich potomków (por. sprawę ronda im. Ireny Sendlerowej w cudzysłowie).

Dodatkowo, nazewnicza praktyka Rady Miasta rozmija się z codziennymi praktykami jego mieszkańców, którzy w określaniu topografii Zielonej Góry dążą raczej do skrótowości, nie – rozwlekłości. W69 – to przykład z języka fanów żużla, którzy spotykają się na stadionie przy ul. Wrocławskiej; Ratusz USC, plac Westerplatte – to przykłady określeń społeczności Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Warto dążyć do tego, by te praktyki były sobie bliskie. Gdy ktoś idzie ulicą Reja, to nie ma wątpliwości, gdzie się znajduje…

Magdalena Steciąg

Instytut Filologii Polskiej UZ

