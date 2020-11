Na śpiącego pod mostem mężczyznę natknęli się policjanci z Międzyrzecza. Patrolowali brzegi Obry, sprawdzali okoliczne pustostany i ogródki działkowe.

Chcesz dostawać mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

- Był skrajnie wychłodzony i miał przemoczoną odzież. Policjantom tłumaczył, że wcześniej wpadł do rzeki. Mężczyzna był trzeźwy, jednak nie mógł poruszać się o własnych siłach. Skarżył się na dokuczliwe zimno - opowiada starszy aspirant Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Międzyrzecz, listopad 2020. Policjanci z Międzyrzecza uratowali bezdomnego, który wpadł do rzeki Obry Arch. Lubuska Policja

Sierżanci Sebastian Białasik i Mateusz Guzek w rejonie mostu zauważyli śpiącego mężczyznę. Policjanci natychmiast przenieśli go do radiowozu i wezwali pogotowie. - Gdyby nie ich pomoc mężczyzna najprawdopodobniej nie przeżyłby nocy - dodaje Łętowska. Tej nocy temperatura spadła do zera stopni.

REKLAMA

Policja apeluje do mieszkańców, by w takich sytuacjach sami nieśli pomoc lub dzwonili na komisariaty. - Dzięki temu można uratować czyjeś życie. Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i nietrzeźwe przebywające na dworze - uczulają. Przypominają, że miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, można wskazać anonimowo za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa lub dzwonić pod pod bezpłatny numer 112.

CZYTAJ TAKŻE: Radni przyklepali, z końcem roku likwidacja noclegowni dla bezdomnych w dotychczasowej formie

CZYTAJ TAKŻE: Policjanci publikują zdjęcia roztrzaskanych samochodów na drzewach. Kierowcy jechali za szybko