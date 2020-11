Trzecie tegoroczne posiedzenie konwentu marszałków w Zielonej Górze rozpoczęło się w czwartek. Z powodu epidemii koronawirusa odbywa się online. Zdalne obradowanie nie stanęło jednak na przeszkodzie do zorganizowania Forum Gospodarczego.

– Chcemy cały dzień, a więc piątek, poświęcić gospodarce. Spróbujmy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak poradzić sobie z kryzysem – mówi Elżbieta Polak, lubuska marszałek.

Forum odbędzie się pod hasłem „Gospodarka 2021 – czarna magia”. Polak wyjaśnia: – Nie wiemy, jak będzie, nie mamy dostępu do wszystkich analiz i narzędzi w tym obszarze, ale chcemy z ekspertami porozmawiać o wyzwaniach przyszłego roku. My, w samorządach, musieliśmy się z tym z mierzyć, bo do 15 listopada br. musieliśmy przygotować budżety, które nie będą łatwe, tracimy dochody zarówno w PIT i CIT, a cóż dopiero cała gospodarka i firmy – podkreśla marszałek.