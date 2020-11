ZolgenSMA to najdroższy lek na świecie. Przyjęło go już ponad 600 maluchów na całym świecie. Jedna dawka kosztuje ok. 9-10 mln zł, bo cena zależy od kursu dolara. Lek podawany jest raz, w postaci kroplówki. Podnosi w motoneuronach poziom białka SMN, którego niedobór leży u podłoża rdzeniowego zaniku mięśni. Większa ilość tego białka sprawia, że degeneracja motoneuronów zatrzymuje się i choroba przestaje postępować. Jeśli u chorego mięśnie nie uległy jeszcze zaawansowanemu zanikowi, to w połączeniu z właściwą fizjoterapią i opieką medyczną ZolgenSMA może przynieść świetne rokowanie.

Od kwietnia lek można podać w Polsce, bo do tej pory trzeba było podróżować do USA. Jest jednak warunek: waga dziecka nie może przekroczyć 13,5 kg. I jest drugi warunek: rodzice zbiorą sobie pieniądze na lek, bo nie jest on refundowany przez NFZ w żadnym procencie. I tu zaczyna się morderczy wyścig z czasem. I żebranie o pomoc. Nie każdemu rodzicowi się udaje. Co zostaje w zamian? – Skierowanie do hospicjum – mówią zrozpaczeni rodzice Ani Orłowskiej, pięciomiesięcznej dziewczynki, która choruje na SMA w najcięższej wersji. Marszałkowie: Lek musi być natychmiast refundowany Rodzice Ani Orłowskiej mają mało czasu, by podać lek, zanim zmiany z zaniku mięśni nie pogłębią się. Potem trudno je cofnąć. Mały Maciuś Cieślik ze Śląska właściwie nie ma już czasu, waży 13 kg, za chwilę przekroczy wagową granicę podania leku. ZolgenSMA to dla dwulatka ostatnia deska ratunku a w zbiórce brakuje jeszcze 5 mln zł! Elżbieta Polak, lubuska marszałek, uważa, że lek powinien być natychmiast refundowany przez NFZ. Poprali ją marszałkowie pozostałych 15 województw. Na ostatnim konwencie podjęli specjalne stanowisko skierowane do premiera, ministra zdrowia oraz prezesa NFZ. – Polski rząd powinien umożliwić terapię genowej dzieciom chorych na SMA lekiem Zolgensma. Lek w Polsce kosztuje gigantyczne pieniądze, właściwie to zaporowa cena dla wielu rodzin. A to cena za życie ich dzieci. Rodzice organizują zbiórki, ale nie wszystkim udaje się zebrać pieniądze na czas. Zwłaszcza teraz, w pandemii – tłumaczy marszałek Elżbieta Polak. – Tak nie może być. Nie możemy zostawiać rodziców samych – mówi marszałek, która chce wprowadzenia systemowego rozwiązania. – Obecnie w Polsce finansowane ze środków publicznych jest leczenie Spinrazą, jednak zasadne byłoby objęcie refundacją NFZ również leku Zolgensma, tak aby chorzy i lekarze mieli możliwość wyboru optymalnej metody leczenia, zwłaszcza u najmłodszych dzieci, u których leczenie genowe wiąże się z wyjątkową skutecznością. Takie rozwiązanie jest postulowane także przez Fundację SMA – tłumaczy marszałek Polak. I podaje, że przy tej terapii genowej degeneracja motoneuronów zatrzymuje się, a choroba przestaje postępować. Czym jest SMA? Rdzeniowy zanik mięśni (z ang. SMA) to ciężka, rzadka choroba, w której dochodzi do obumierania w rdzeniu kręgowym neuronów odpowiadających za pracę mięśni. Brak impulsów nerwowych powoduje postępujące osłabienie i zanik mięśni szkieletowych, a w końcowym efekcie częściowy lub całkowity paraliż. W około 90 proc. przypadków pierwsze objawy choroby występują w niemowlęctwie lub wczesnym dzieciństwie, chociaż choroba ta może pojawiać się u osób w różnym wieku. Rdzeniowy zanik mięśni jest spowodowany wadą genetyczną – mutacją w genie SMN1. Mutację tę osoba chora otrzymuje po obojgu rodzicach, zazwyczaj nieświadomych faktu jej posiadania. Rozpowszechnienie rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce nie jest dokładnie znane. Szacuje się, że obecnie w naszym kraju żyje ok. 800–1000 chorych na SMA, a co roku rodzi się około 40–50 dzieci, u których rozpozna się rdzeniowy zanik mięśni, w tym 30–40 dzieci z najcięższą postacią choroby. Z tego powodu na świecie wprowadza się badania przesiewowe wszystkich noworodków w kierunku SMA, tak aby móc rozpocząć leczenie natychmiast po wykryciu wady genetycznej, jeszcze zanim rozpocznie się śmierć neuronów i utrata funkcji przez mięśnie. Niestety w Polsce takich programów nie ma. Marszałek uważa, że być powinny. Inspiracją do przygotowania stanowiska konwentu marszałków była historia kilkumiesięcznej Ani z Zielonej Góry. W małym, milionowym Lubuskiem, trudno zebrać 10 mln zł. Zwłaszcza, że zbiórki szły ostatnio dość opornie. To pokłosie materiałów telewizyjnych o utworzeniu przez rząd Funduszu Medycznego. Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości podpisywania ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę wskazywał, że dzięki Funduszowi Medycznemu będzie można leczyć schorzenia rzadkie. Jako przykład wskazał chorobę SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Tyle w teorii, w praktyce lek nadal nie jest refundowany. A to może oznaczać dramaty małych dzieci, bo zbiórki spowolniły. Rodzice nie mają szans, by zebrać potrzebne pieniądze. – Przyjaciele, znajomi gratulowali nam, że teraz Ania otrzyma lek, a my z płaczem tłumaczyliśmy, że Ania nie dostanie leku, żaden szpital w Polsce nie finansuje takiego leczenia i pewnie nie szybko to nastanie. Wszyscy na tej informacji cierpimy, najbardziej cierpi Ania – mówią Joanna i Michał Orłowscy. Bez leku Anię czeka życie tylko przy respiratorze. Maciuś nie może przytyć, bo nie dostanie terapii – Terapia rzeczywiście potrzebna i jak widzimy po pierwszych ocenach zagranicznych, jest to terapia skuteczna. Na pewno będziemy chcieli, żeby proces refundacji przebiegał szybko, ale my tego procesu nie rozpoczniemy, jeżeli producent nie złoży wniosku – mówił jeszcze w październiku dla TVN 24 Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. A producent – Novartis Poland Sp. z o.o. – zapewniał, że wkrótce złoży wniosek. Stanowisko marszałków ma przypomnieć rządowi, by sprawą zajął się priorytetowo, bo dzieci nie mają czasu, żeby czekać na lek. By objęto natychmiastową pomocą chore dzieci.