Ania ma zaledwie pięć miesięcy i musi być na noc podpięta pod respirator. Jej małe płuca nie dają rady same oddychać. To efekt choroby, najcięższej postaci SMA, czyli rdzeniowego zaniku mięśni. Choroba bardzo szybko postępuje, i choć dziewczynka jest stale rehabilitowana, przełomowych postępów w leczeniu nie ma. Niewiele daje także lek, który jako jedyny jest refundowany w Polsce.

Ratunkiem, jak dla wszystkich innych dzieci chorych na SMA, jest terapia lekiem Zolgensma, który produkuje szwajcarski koncern farmaceutyczny Novartis. Koszt terapii to ok. 2,1 mln dolarów, czyli ok. 9,5 mln zł, co sprawia, że zastosowane lekarstwo w postaci jednorazowego wlewu jest najdroższym lekiem na świecie.