Analiza ruchu drogowego

Przebieg obwodnicy na tle całego miasta Fot. Źródło mapy: Google Maps

Obwodnica południowa, jak nazwa wskazuje, ma przebiegać przez południową część miasta. Najnowszym argumentem za jej powstaniem jest chęć odkorkowania Trasy Północnej, która od lat stanowi główną trasę przelotową przez miasto. Patrząc na mapę i widząc niesymetryczną budowę Zielonej Góry rodzi się pytanie, czy zaproponowany przebieg tej drogi, kilka kilometrów od ostatnich zabudowań, rozwiąże jakieś problemy komunikacyjne.

Północna część miasta mocno różni się od południowej. Z jednej strony, w okolicy Trasy Północnej znajdują się największe sklepy i powstaje coraz więcej zagęszczonych osiedli bloków. Z drugiej strony na południu znajdują się głównie osiedla domków jednorodzinnych, które nie generują zbyt dużego ruchu. Czy w takim razie obwodnica/trasa południowa rozładuje ruch i w ogóle jest do czegoś pilnie potrzebna, skoro problem leży na północy?

Dla dokładniejszego zobrazowania poniżej kartogram z prognozowanego natężenia ruchu w Zielonej Górze i okolicy, wykonany przez Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej z Politechniki Gdańskiej, gdzie widać wpływ rozplanowania miasta. Ze względu na rzadką zabudowę w południowej części, istniejące już drogi są obciążone w małym stopniu. Natomiast główne obciążenie infrastruktury drogowej odbywa się w północnej części oraz na trasie S3, przylegającej do miasta. Rozrastające się osiedla na północy potrzebują modernizacji obecnie średnicowej Trasy Północnej, a kierowanie środków na południe dodatkowo może odwlec te prace na wiele lat.

Opracowanie prognozowanego natężenia ruchu drogowego Źródło mapy: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej - Politechnika Gdańska Kat. Inż. Drogowej.

Mit o odkorkowaniu Trasy Północnej drogą w innej części miasta

Trasa Północna się korkuje, to fakt. Ale faktem jest też, że dzieje się tak tylko w godzinach szczytu, czyli czynnikiem jest ruch samochodów osobowych dowożących ludzi z i do pracy czy rodziców przewożących dzieci. W Zielonej Górze pracuje wiele osób z ościennych miejscowości, a mieszkańcy miasta często są zatrudnieni poza miastem. Dodatkowo największe spowolnienie ruchu występuje w okolicy Ronda Rady Europy, przy którym władze miasta dodatkowo pozwoliły na inwestycje (dosyć podejrzana sprzedaż ziemi przy CRS). Czasami już kilkanaście minut po godzinie ósmej rano, spowolnienia w ruchu znikają całkowicie!

Typowe natężenie ruchu na Trasy Północnej:

Typowe natężenie ruchu na Trasie Północnej Fot. Źródło mapy - Google Maps

Na szczęście dzięki rozwojowi map cyfrowych, każdy człowiek z dostępem do Internetu może śledzić natężenie ruchu. Przykładowo na mapach Google dostępne jest typowe oraz aktualne, które pozwala na sprawdzenie newralgicznych momentów. Analizując sytuację na drogach można zauważyć kilka rzeczy:

- Im dalej na południe miasta, tym natężenie jest coraz słabsze,

- W godzinach szczytu zakorkowane jest całe centrum,

- Na Trasie Północnej największy problem występuje przy rondzie Rady Europy.

Poniżej przedstawiono natężenie ruchu na Trasie Północnej i w mieście w godzinach szczytu (ostatni piątek przed świętami 2018-12-21). Jak można zauważyć, im dalej na południe miasta, tym natężenie jest coraz słabsze. W godzinach szczytu zakorkowane jest całe centrum, dlatego w przypadku powstania tej obwodnicy samochodom i tak trudniej będzie się do niej dostać niż na Trasę Północną.

Natężenie ruchu na Trasie Północnej i w mieście w godzinach szczytu Fot. Źródło mapy - Google Maps

Jeśli chodzi o centrum, dodatkowa droga kilka kilometrów za miastem w niczym nie pomoże, bo ludzie muszą się po prostu wydostać z miasta, lub np. dojechać do rozbudowywanego centrum handlowego Focus Park. Natomiast w przypadku Trasy Północnej, analizując natężenie ruchu lub po prostu nią jadąc, widać, że jest ona obciążona dosyć niesymetrycznie i głównie spowalniany jest ruch z zachodu na wschód. Dzieje się tak zarówno rano jak i po południu, co sugeruje, że z całej Trasy Północnej newralgicznym miejscem jest Rondo Rady Europy. Jednym z podstawowych problemów w tym miejscu jest zwężony wjazd do miasta. Około 30 metrów dalej na ulicy Sulechowskiej są już dwa pasy, a tylko sam zjazd z ronda posiada jeden, przez co nie było wygodnego prawoskrętu z Trasy Północnej przy CRS. Jesienią 2020 roku zjazd ten został w końcu poszerzony, jednakże wciąż pozostał problem, że zewnętrzny pas ruchu dalej koliduje z tym zjeżdżającym z Trasy Poznańskiej w Sulechowską.

Rondo Rady Europy i zaznaczony wjazd do miasta Fot. Materiały Adama Hreszczyka

Należy także pamiętać, że to co w Zielonej Górze uznaje się za korki, w naprawdę dużych miastach (Poznań, Wrocław, Warszawa) jest w zasadzie standardowym obłożeniem ruchem samochodowym.

Sytuacje, które naprawdę można uczciwie uznać za korek nie zdarzają się często. Przykład poniżej w postaci obrazu natężenia ruchu na Trasie Północnej z dnia 2018-12-21, w piątek o 16:30, czyli z przedświątecznych godzin szczytu. Dla lepszego obrazu pokazano dwa obrazy składające się na głównie obciążoną część Trasy Północnej.

Zbliżenie na odcinek pomiędzy rondem Profesora Mariana Eckerta (obok ADB) oraz rondem Rady Europy (obok CRS):

Zbliżenie na odcinek pomiędzy rondem Profesora Mariana Eckerta (obok ADB) oraz rondem Rady Europy (obok CRS): Fot. Źródło mapy - Google Maps

Zbliżenie na okolicę Ronda Stefana Batorego (w połączeniu z rondem Profesora Mariana Eckerta):

Zbliżenie na okolicę Ronda Stefana Batorego (w połączeniu z rondem Profesora Mariana Eckerta) Fot. Źródło mapy - Google Maps

Czy Trasa Północna to za mało dla tranzytu?

Trasa Północna spełnia swoje zadanie z wyjątkiem godzin szczytu, co pokazuje, jak już wspomniano, że w tych porach obciąża ją ruch wewnętrzny, a nie tranzyt. Z tego powodu, z jednej strony dodatkowa droga na południu jest rozwiązaniem nic nie wnoszącym gdyż:

– nie rozładuje ruchu wewnętrznego w godzinach szczytu,

– część tranzytu to dowóz towarów do miasta, więc on i tak będzie musiał jechać głównie północną częścią, bo tam jest najwięcej dużych sklepów,

– tranzyt jadący pomiędzy większymi ośrodkami typu Nowa Sól i Żary, porusza się innymi drogami, co każdy może zobaczyć oglądając natężenie ruchu na widoku mapy z okolicznymi miastami..

– już kilka/kilkanaście minut po godzinach szczytu, np. 20 minut po ósmej rano, ruch na Trasie Północnej jest płynny samochody ciężarowe poruszają się bez większego problemu.

Widok na natężenie ruchu w regionie, które pokazuje jak wyglądają główne kanały tranzytowe:

Widok na natężenie ruchu w regionie, które pokazuje jak wyglądają główne kanały tranzytowe Fot. Źródło mapy - Google Maps

Dodatkowo należy pamiętać, że obwodnica południowa będzie o wiele dłuższa niż Trasa Północna i przejazd nią ma wymuszać specjalny system kontrolujący czas przejazdu samochodów ciężarowych. Podobno system nie ma być skomplikowany, więc tym bardziej dziwne, że nie został on zamontowany najpierw, aby sprawdzić jaki jest rzeczywisty stosunek tranzytu do dowozu towarów do miasta.

Na południu już są drogi 279, 290, więc co ma dać dodatkowa o podobnej szerokości?

Jeśli chodzi o południową część miasta, wystarczy spojrzeć na mapę Google z uwzględnieniem natężenia ruchu, które wyraźnie pokazuje, że drogi 279 oraz 290, są w zasadzie mało uczęszczane i spełniają swoje zadanie. Tym bardziej budzi wątpliwość realizacja kolejnej, trochę bliżej miasta. Dodatkowo jeśli na siłę zostaną tam skierowane samochody ciężarowe, zostanie zaburzony ruch z i do miasta. Istnieje obawa, że aby dostać się na tą drogę, zwiększy się obciążenie dosyć wąskiej głównej ulicy w Ochli. Równie wątpliwe jest obciążenie ronda Andrzeja Huszczy, które będzie zakończeniem tej trasy. Obecnie jest już ono dosyć oblegane, a skierowanie tam dodatkowych samochodów tylko pogorszy sytuację. Tymczasem na północy miasta, jedyną drogą idącą z zachodu na wschód jest Trasa Północna i to ona domaga się skutecznej modernizacji, czym w pierwszej kolejności powinno być poszerzenie wspomnianego wjazdu do miasta z Ronda Rady Europy.

Natężenie ruchu Fot. Źródło mapy - Google Maps

Gdy założymy, że połowa samochodów znalazłaby się na Obwodnicy Południowej, utrudnienia w ruchu na Trasie Północnej dalej pozostaną. W takim wypadku otrzymamy dwa zakorkowania, tym razem w obu częściach miasta. Ale cały czas trzeba pamiętać, że te samochody się tam nie znajdą, a to z tej przyczyny, że nie są tranzytem tylko ruchem głównie osobowym z i do miasta. Odkorkowanie Ronda Rady Europy kilkanaście/kilkadziesiąt minut po ósmej rano najdobitniej świadczy o tym, że tranzyt nie jest tu czynnikiem wiodącym. Musimy brać pod uwagę, że problem w tym miejscu będzie narastał, głównie ze względu na rozbudowę osiedla Czarkowo, kolejnym skupiskom bloków przy ulicy Rzeźniczaka i planom zabudowy terenów na wschód od CRS. Samochody nowych mieszkańców nie teleportują się na południe miasta. I tak będą musiały przejechać przez Trasę Północną.

Już od lat należało przynajmniej nad rondem Rady Europy poprowadzić estakadę, która nie tylko zapewniłaby bezproblemowy przepływ ewentualnego tranzytu, ale głównie ułatwiłaby ruch wewnętrzny, czyli służyła bezpośrednio mieszkańcom.

Dodatkowe wątpliwości co do tej inwestycji nasuwają się, gdy spojrzy się uchwalone w 2000 roku „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra„. Jest to dokument, omawiający szczegółowo rozwój miasta w różnych aspektach i w jednym z punktów można przeczytać:

„5) modernizacja drogi nr 279 oraz budowa drogi utwardzonej łączącej wieś Krępę z wsią Łężyca, dla wzmocnienia powiązań w obszarze Zielonogórskiego Zespołu Miejskiego,„. Czyli wtedy widziano znaczenie drogi 279 na południu miasta oraz planowano rozładowanie ruchu na północy poprzez dodatkową drogę w tamtym rejonie. Niestety w późniejszych latach postanowienie tego studium jeśli chodzi o dogi nie zostały zrealizowane, dlatego dzisiaj droga 279 jest nadal w opłakanym stanie na odcinku między Ochlą i Świdnicą, a pomiędzy Krępą i Łężycą nie ma żadnego połączenia.

Obecnie na północy miasta planowana jest trasa przez most na istniejącej obecnie przeprawie promowej w Pomorsku, ale co dziwne, będzie się ona łączyła z rondem obok Przylepu, więc nie wpłynie na skomunikowanie osiedli na północy miasta.

Aktualnym dla miasta studium rozwoju jest dosyć kuriozalny dokument pod nazwą “Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zielona Góra”. Zakłada on budowę Obwodnicy Południowej, co wg tego dokumentu spowoduje zmniejszenie obciążenia hałasem istniejących ciągów komunikacyjnych, zupełnie nie biorąc pod uwagę, że wprowadzi hałas do obecnie niepodzielonych kompleksów leśnych na południu miasta.

Aktywizacja gospodarcza przyległego obszaru?

Rodzi się pytanie, w jakim celu? Po pierwsze dlaczego aktywować gospodarczo południowe dzielnice domków jednorodzinnych, które z zasady mają pełnić funkcję spokojnej sypialni i odpoczynku od strefy przemysłowej? Po drugie, miałoby to sens gdyby ta trasa przebiegała dalej na południu, po płaskich terenach, a nie po pagórkowatym, podmokłym lesie, jakim jest południowa część Wzgórz Piastowskich. Z tego względu wydaje się zasadne zaproponowanie alternatywy dla obecnych założeń tej inwestycji.

Kroki na najbliższą przyszłość jako pierwsza alternatywa dla obwodnicy południowej:

- modernizacja dróg lokalnych (np. 279 między Ochlą i Świdnicą) oraz remonty dróg osiedlowych, szczególnie w starej gminie,

- modernizacja ronda Rady Europy poprzez poszerzenie wjazdu do miasta,

- zbudowanie estakady nad Rondem Rady Europy.

- zbudowanie estakady nad rondem Stefana Batorego.

Poniżej wygląd drogi 279 (Google Maps/ Street View), która jak widać już dawno powinna zostać zmodernizowana. Niestety remonty nie są tak medialne jak nowe inwestycje.

Kiepski stan jezdni na drodze 279 Fot. Google Maps

Proponowany przebiegu obwodnicy południowej

Jeśli rozważać inwestycję budowy obwodnicy południowej jako czynnik mający rzeczywiście przyczynić się do poprawy komunikacji i aktywizacji regionu, należy spojrzeć na uwarunkowania terenowe. Obecnie duża część tej trasy ma przebiegać przez pagórkowaty, dodatkowo, w wielu miejscach podmokły teren, który nie jest zbyt przyjazny do prowadzenia inwestycji. Dodatkowo jak na obwodnicę, droga ta będzie przebiegać zbyt blisko miasta, tak naprawdę oddzielając nowo przyłączone dzielnice, od razu generując problemy komunikacyjne jakie wiążą się z wchłonięciem przez miasto Trasy Północnej. Z tego względu bardziej racjonalnym podejściem byłaby budowa obwodnicy przebiegającej po granicach przyłączonych południowych sołectw, gdzie teren jest płaski. Taki przebieg, wykorzystujący węzeł w Niedoradzu, a kończący się poniżej miejscowości Piaski, nie tylko skutecznie by omijał Wzgórza Piastowskie ale także rezerwat Zimna Woda i przyczyniał do ewentualnej aktywizacji gospodarczej miejscowości położonych na południu miasta.

Podsumowując, przebieg obwodnicy południowej, a nie średnicówki przez las powinien być wypracowany przez interdyscyplinarny zespół ekspertów. My wskazujemy na punkt wyjścia i dojścia, a szczegółowy przebieg musi być poprzedzony przeprowadzeniem rzetelnej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym hydrologicznej i geologicznej. Złe planowanie i brak inwentaryzacji odbije nam się czkawką, problemami w prowadzeniu inwestycji i jej droższym kosztem, co już obserwujemy przy sztandarowej inwestycji – Trasie Aglomeracyjnej.

Koszt wybudowania kilometra drogi – średnicówki południowej, jest niewiele niższy niż koszt właśnie oddanego fragmentu trasy S3. A przecież to ma być wąska droga. Dlatego zainwestowanie grubo ponad 100 milionów tylko w drogę przez las jest nieefektywne ekonomicznie. Bo droga musi służyć nie tylko ewentualnemu ruchowi tranzytowemu, ale także mieszkańcom Nowego Miasta, a planowany przebieg raczej im utrudni wjazd do centrum, generując podobne korki jak teraz przed wjazdem na Trasę Północną, z tym że problem pojawi się w przypadku mieszkańców południowych sołectw.

Droga jest inwestycją w rozwój, a żeby taka była, to wokół niej powinny się docelowo pojawić strefy przemysłowe, budowanie takich stref jest bardziej uzasadnione na terenie płaskim, a nie pagórkowym czy podmokłym, nie mówiąc już o kolejnych protestach społecznych w obronie Lasu Piastowskiego. Strefy także się raczej z centrum wyprowadza, niż wciska pomiędzy tereny mieszkalne i rekreacyjne. Argumentacja, że żadne strefy wokół obecnie planowanego przebiegu trasy południowej nie powstaną i już nie będziemy wycinać lasu, wskazuje albo na ewidentne kłamstwo w ustach decydentów, albo na brak perspektywicznego myślenia o rozwoju gospodarczym miasta.

Dodatkowe informacje, uzupełniający analizę.

Wykład „KOMUNIKACJA W ZIELONEJ GÓRZE”

W październiku 2019, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miasta ZIELONOGÓRSKIE PERSPEKTYWY zorganizowało spotkanie na temat „KOMUNIKACJA W ZIELONEJ GÓRZE”, na którym pan Krzysztof Staniszewski, Z-ca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze przedstawił prezentację na temat rozwoju infrastruktury drogowej w naszym mieście.

Prezentacja dotyczyła:

– Projektów dotychczas wykonanych,

– Stanu dróg w mieście,

– Pokazaniu w liczbach jak Zielona Góra wygląda na tle innych miast,

– Wykonywanego właśnie kompleksowego badania ruchu, na podstawie którego ma być opracowana strategia rozwoju komunikacji. Badanie polega zarówno na pomiarach na najważniejszych skrzyżowaniach jak i na ankietach wśród mieszkańców odnośnie ich zachowań komunikacyjnych, tzn. skąd, dokąd oraz jaką drogą podróżują,

– Inwestycji podlegających realizacji (np. obwodnica południowa),

– Planów na przyszłość (np. obwodnica zachodnia).

Dzięki kameralnej atmosferze wywiązała się dosyć ciekawa dyskusja na temat obecnych oraz planowanych inwestycji. Jak nietrudno się domyślić, najwięcej kontrowersji wzbudziła oczywiście obwodnica południowa, która na podstawie badań Politechniki Gdańskiej (jak i analizy z pracy dyplomowej pana dyrektora, którą zaprezentował) wpłynie w znikomy sposób na ruch na Trasie Północnej. Pan Staniszewski potwierdził, że ma ona rozprowadzić całkiem inny ruch, który nie ma nic wspólnego z tym na północy miasta. To oczywiście wzbudziło wątpliwości do jakiejkolwiek zasadności tej inwestycji skoro ruch w południowej części miasta jest znikomy w porównaniu do północy, a inwestycja pochłonie wiele milionów złotych i przetnie miejsce rekreacji wielu ludzi z okolicy. Dało się odczuć, że głównym powodem jej wykonania są zdobyte na nią pieniądze. Na pytanie o wiadukty na rondach Trasy Północnej odpowiedział, że jest to możliwe ale na razie tego nie planowano, co tym bardziej zdziwiło uczestników spotkania. Podobno wiadukty zwiększą ruch na tej drodze, bo stanie się bardziej atrakcyjna ale przecież tam nie ma innej alternatywy.

Podczas rozmowy nad koncepcją obwodnicy zachodniej, zaproponowano, że lepszym ulokowaniem środków byłoby wykonanie dodatkowej drogi na północ od Trasy Północnej, łączącej Przylep, Łężycę i Chynów. Inny uczestnik spotkania potwierdził, że taka propozycja już została zgłoszona w geoankiecie i pan Staniszewski odniósł się pozytywnie do tego pomysłu.

Uczestnicy spotkania poruszyli także problem odprowadzania wody opadowej z coraz gęściej zabudowanego i poszatkowanego drogami miasta. Odnosi się także do planów poprowadzenia przez las obok Geodetów dodatkowej drogi, która także nie została pozytywnie przyjęta przez uczestników. Chodzi o to, że pomimo coraz większej suszy, rośnie gwałtowność zjawisk atmosferycznych, przez co zieleń chłonąca wodę pomiędzy zabudowaniami jest bardzo cenna, a najlepszym rozwiązaniem na wewnątrzosiedlowych drogach jest kostka, pozwalająca na wsiąkanie wody (oczywiście tam gdzie pozwala na to podłoże).

Ciekawą informacją okazała się analiza wykorzystania środków transportu w mieście. Wciąż królują samochody osobowe, a inwestycje około 300 milionów złotych na Centrum Przesiadkowe i elektryczne autobusy, nie wpłynęły na zmiany w preferencjach mieszkańców.

Bardzo ciekawe spotkanie, powyżej opisaliśmy tylko najważniejsze wątki i szkoda, że tak mało uczestników brało udział.

No i jeszcze podsumowanie:

Urząd wykonuje obecnie kompleksowe badania ruchu, a tak potężna inwestycja jak obwodnica południowa została zaplanowana na długo przed rozpoczęciem tego badania.

Z dotychczasowych badań wiadomo, że obwodnica południowa nie rozwiąże korków na Trasie Północnej.

Pan dyrektor nie chciał określać ceny za wiadukty na Trasie Północnej, ze względu na brak takich planów ale można stwierdzić, że puszczenie ruchu przelotowego nad rondami byłoby o wiele tańsze niż obwodnica południowa i rozwiązałoby problem tam gdzie on się znajduje. Chodzi o to, że cena 140 milionów, o której pisał kilka razy pan prezydent dotyczy pełnego bezkolizyjnego, wielopoziomowego skrzyżowania (jak np. przy wjeździe na S3), natomiast wiadukt nad rondem jest o wiele tańszy.

Odnoszę wrażenie, że plany rozwoju dróg rozbiegają się z rzeczywistymi problemami, co widać także w pomyśle na obwodnicę zachodnią.

Poniżej kartogram z 2015 roku dotyczący analizy ruchu samochodowego w Zielonej Górze, wykonany przez Politechnikę Gdańską. Cała analiza jest dostępna TUTAJ.

Opracowanie prognozowanego natężenia ruchu drogowego Fot. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej - Politechnika Gdańska Kat. Inż. Drogowej

Poniżej na zdjęciu jeden z przykładów pokazujących, że głównym problemem są ciągi samochodów poruszające się po Trasie Północnej i najlepszym rozwiązaniem byłaby w tym miejscu estakada.

Rondo Rady Europy Fot. Materiały Adama Hreszczyka

Ruch na Trasie Północnej w czasie pandemii koronawirusa

Władze miasta cały czas wykonują czynności związane z rozpoczęciem obwodnicy południowej, więc korzystając z okazji spowodowanego pandemią zmniejszenia ruchu samochodowego, sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja na Trasie Północnej. To co widzimy na zdjęciu to godziny szczytu. Stojąc przez jakiś czas przy tym rondzie, można zauważyć co chwilę przejeżdżające samochody ciężarowe i brak zatoru przy rondzie Rady Europy. Ruch tranzytowy rządzi się własnymi prawami i nie zmniejszył się tak jak ruch osobowy. Jest to bardzo ważne gdyż potwierdza wszelkie badania, między innymi Politechniki Gdańskiej, że problemem na północy jest ruch wewnętrzny, a nie tranzyt. Z resztą nikt jeszcze nie wykonał dokładniejszych badań, pokazujących ile samochodów ciężarowych rzeczywiście należy do tranzytu, a ile dowozi towary do miasta. Na razie władze miasta zakładają, że wszystkie ciężarówki to tranzyt i skierowanie ich na południe, odkorkuje Trasę Północną. Miasto ma już ogromne długi, sięgające około 400 milionów złotych, brakuje infrastruktury takiej jak szkoły czy przedszkola, w wielu miejscach lokalnie mamy bardzo zły stan dróg, jednak inwestycja w obwodnicę południową jest dziwnie priorytetowa.

Rondo Rady Europy Fot. Materiały Adama Hreszczyka

Adam Hreszczyk* - działacz Ruchu Miejskiego, absolwent kierunku Energoelektronika w Elektroenergetyce Wydziału Elektrycznego Politechniki Zielonogórskiej. Ruch Miejski opisuje go tak: "Jako rowerzysta oraz kierowca żywo zainteresowany rozwiązaniami mającymi na celu usprawnienie przepustowości sieci dróg w Zielonej Górze oraz rozsądnego projektowania rozwoju miasta."

