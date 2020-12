Po pierwsze, to trwająca budowa mostu przez Odrę w Milsku, po drugie istniejąca i ciągle rozbudowująca się strefa przemysłowa w Nowym Kisielinie. Most w Milsku plus obwodnica południowa to jakby "nowa" droga na Poznań. Nie tylko z Zielonej Góry, ale także z kierunku Żar, Żagania. Po drodze strefa przemysłowa w Nowym Kisielinie z centrami logistycznymi wielu firm. Trzeba tam będzie dojechać z różnych kierunków. Może po budowie południowej obwodnicy nie zmniejszy się ruch na Trasie Północnej, ale może nie będzie tak szybko się zwiększał.

Problemem na południu staje się coraz większy ruch samochodów na głównej ulicy Raculi - Głogowskiej i powoli blokujące się raculskie rondo. Powstają nowe osiedla, ciągle przybywa samochodów i wszystkie wyjeżdżają na Głogowską, która się korkuje tak, jak chociażby opisana w analizie ul. Batorego. Byłoby dobrze, aby powstała nowa droga w kierunku ronda na skrzyżowaniu Pileckiego i Nowej, taka obwodnica Drzonkowa i Raculi zbierająca ruch z tych nowych osiedli. Dobrze by też było, aby ta droga łączyła się z planowaną obwodnicą południową. Bez rozwiązania problemu ruchu lokalnego w Drzonkowie i Raculi niedługo będziemy mieli takie same problemy jak na północy miasta. Czytaj także: Dajczak dał zielone światło, Kubicki może budować południową obwodnicę. Będzie gotowa na wybory Mnie jednak jako mieszkańca Raculi teraz bardziej interesuje sprawa właściwego zabezpieczenia przed hałasem mieszkańców nowo budowanych i istniejących domów przy ulicy Cierniaka, Dunikowskiego, Karłowicza, Modrzejewskiej, Kosmowskiej i innych dalej w stronę raculskiego kościoła. Bez budowy ekranów dźwiękochłonnych w końcowym odcinku obwodnicy pomiędzy wzniesieniami na wysokości śmietniska miejskiego w Raculi znaczna część mieszkańców tych okolic będzie odczuwać taki sam hałas, jaki teraz odczuwają sąsiedzi drogi S3 (w tym kontekście przypomnę niedawną sprawę ekranów na os. Pomorskim). Chciałbym być pewien, że zgodnie z obietnicami, jakie składali prezydent i jego urzędnicy na zebraniach wiejskich w trakcie debat połączeniowych miasta i gminy, zatwierdzony projekt budowy obwodnicy przewiduje wykonanie tych ekranów. Leszek Sobecki, mieszkaniec Zielonej Góry REKLAMA --- Ten list jest polemiką do analizy przeprowadzonej przez Adama Hreszczyka, zielonogórskiego społecznika, który twierdzi, że budowa obwodnicy południowej nie rozwiąże problemów komunikacyjnych miasta. Co z tą obwodnicą? Piszcie do "Wyborczej" Co sądzicie o zielonogórskiej obwodnicy południowej? Czekamy na Wasze komentarze pod tekstem, przesyłajcie je też na adres mailowy listy@zielona.agora.pl REKLAMA CZYTAJ: Społecznik analizuje południową obwodnicę: Nie rozwiąże problemów, nie opłaca się