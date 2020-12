Inwestycję infrastrukturalne zawsze budzą emocje, ale trzeba na nie patrzeć długofalowo. Z jednej strony, ochrona zasobów środowiska jest priorytetem, ale z drugiej - budowa dróg jest niezbędnym czynnikiem rozwoju każdego miasta, regionu czy województwa. Możliwość swobodnego podróżowania, transportu i przewozu towarów, inwestycje w spójną sieć transportową, dobre połączenie z środkowoeuropejskim Korytarzem Transportowym, jakim jest droga S3 pozwala na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Uważam, że obwodnica da potrzebny miastu ring.

Nasz klub angażował się aktywnie w ten projekt m.in. wnosząc uwagi, co do przebiegu trasy. Osobiście zrobiliśmy wizję lokalną przebiegu trasy w terenie. Powstał nawet nasz wariant przebiegu obwodnicy, gdyż pierwotnie wytyczone przebiegi miały istotne wady. Jeden ze szlaków wiódł np. przez tereny porównywalne z Puszczą Białowieską. Korzystając z wiedzy leśnika Mariusza Rosika [także miejski radny KO - przyp. red.], wspólnie wnieśliśmy uwagi do projektowanych koncepcji przebiegu. Udało się ocalić m.in. 300-letnie dęby - pomniki przyrody. Mieliśmy także na uwadze, by obwodnica nie przeszkadzała mieszkańcom Raculi, zwłaszcza osiedla Eden. Dziś przebiega od niego w bezpiecznej odległości.

Obwodnica jest przemyślana, komunikacyjne pozwoli odciążyć miasto, szczególnie Trasę Północną, którą w ciągu doby przejeżdża praktycznie 23 tys. aut na dobę, a będzie ich jeszcze więcej. Trasa Północna dziś jest drogą miejską otoczoną szkołami, centrami handlowymi oraz stanowi połączenie z wielkimi osiedlami zielonogórskimi, jak Łężyca czy Chynów. Trzeba odciążyć ją poprzez przesunięcie tranzytu poza centrum miasta.

Obwodnica ma zaplanowane przepusty dla ścieżek rowerowych, to ważne dla uprawiających sport rowerowy i biegowy, więc lasy nadal będziemy wykorzystywać na sport i rekreacje.

Rozwiązania komunikacyjne po połączeniu miasta z gminą są konieczne. Przede wszystkim należy mieć na uwadze dobre skomunikowanie Parku Przemysłowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie, zlokalizowane tam przedsiębiorstwa, czy wreszcie ważną inwestycję, jaką jest Park Technologii Kosmicznych.

Marcin Pabierowski* - miejski radny Koalicji Obywatelskiej, absolwent wydziału inżynierii lądowej i środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

