Do redakcji przyszedł list. Zielonogórzanka opisuje sytuację z parkowaniem na swoim osiedlu. Czytamy:

Przed pierwszym małym blokiem (ul. Krzywoustego 38-42) ustawiono nowy znak drogowy - zakaz parkowania na chodniku. Zauważyłam go dwa dni temu, a tuż za nim zaparkowany samochód. Miałam zajęte ręce. Kawałek dalej zauważyłam cały trawnik zastawiony samochodami. Postawiłam siatki na ziemi, wyciągnęłam telefon i zrobiłam zdjęcia.

Niedługo beztroscy kierowcy będą parkować na klatkach schodowych. Jestem naprawdę wściekła, bo na naszym osiedlu najczęściej chodzę po jezdni, ponieważ na chodniku parkują samochody. Potrafią stanąć w poprzek chodnika i to bardzo często.

Mam świadomość, że tak się dzieje na wielu osiedlach, bo brakuje parkingów, albo samochodów jest za dużo. Jednak zawsze zastanawiam się, czy ci ludzie nie myślą?! Przecież sami, choć na chwilę, po opuszczeniu samochodu muszą przejść kilka, kilkanaście metrów, by dojść do budynku. Też lawirują między samochodami. Jakiś czas temu (1,5 roku) zostałam po raz drugi babcią. Tomcio już sam śmiga, ale... Dlatego jestem wyczulona na kobiety z wózkami. Jak one mają chodzić, którędy, jak chodniki są pozastawiane samochodami, albo tak ciasno stoją te auta jedno przy drugim, że nie ma jak przejść.

REKLAMA

Może już jestem marudzącą starszą panią, ale warto czasem, a nawet często pomyśleć o innych, a nie tylko o czubku własnego nosa i osobistej wygodzie.

E.T, mieszkanka Zielonej Góry

(Imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

REKLAMA

Piszcie

do "Wyborczej"

Co sądzicie o parkowaniu na osiedlach i polityce komunikacyjnej w mieście? Czekamy na Wasze komentarze pod tekstem, czekamy na listy. Adres mailowy:

listy@zielona.agora.pl

CZYTAJ TAKŻE: Sprawa kart parkingowych. Urząd miasta twierdzi, że uprzedzał mieszkańców o problemach. Zielonogórzanin: To kłamstwo

CZYTAJ TAKŻE: Wreszcie nie będzie błota. Trwa budowa uczelnianego parkingu przy ul. Szafrana