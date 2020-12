W poniedziałek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego spotkali się premier Mateusz Morawiecki, prezydent Andrzej Duda, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz szefowie Kancelarii Premiera i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Rozmowy dotyczyły głównie Narodowego Programu Szczepień. - Prawdopodobnie w lutym zakończymy szczepienie grupy zero - mówił po spotkaniu minister Niedzielski, tłumacząc, że to właśnie medycy będą zaszczepieni jako pierwsi.

Podczas spotkania wiele dyskutowano też o perspektywach rozwoju epidemii.

- Przedstawiłem panu prezydentowi wizję, w której niestety widmo trzeciej fali jest bardzo realne - przyznaje Niedzielski. Zwracał uwagę, że luty i marzec to miesiące, kiedy zachorowań na grypę jest najwięcej, kiedy jesteśmy podatni na wirusy. - Będę rekomendował przedłużenie do 17 stycznia tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a w szczególności tych obostrzeń, które dotyczą okresu ferii. Po to, aby uniknąć trzeciej fali - stwierdził szef resortu zdrowia.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z premierem na czele.