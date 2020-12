Choroba kilkumiesięcznej Ani postępuje, rehabilitacja i leki specjalnie nie pomagają, dziewczynka w nocy oddycha z pomocą respiratora. Nadzieją dla niej jest terapia lekiem Zolengsma. Bardzo kosztowna, bo lekarstwo w postaci jednorazowego wlewu kosztuje krocie, ok. 2,1 mln dolarów (ok. 9,5 mln zł). Ania powinna otrzymać je jak najszybciej, zanim osiągnie wagę 13 kg. Rodzice dziewczynki Joanna i Michał Orłowscy zaapelowali do zielonongórzan o pomoc.

W zbiórkę pieniędzy zaangażował się żużlowy Falubaz. W niedzielę na Facebooku transmitował na żywo dwugodzinną licytację przygotowanych przez siebie gadżetów i innych atrakcji. W tym krótkim czasie uzbierał 13,8 tys. zł.