Cieszymy się każdym małym sukcesem i nową umiejętnością. Są to naprawdę małe rzeczy, np. podniesienie rączki, włożenie palca do buzi. Wydawać by się mogło, że to nic, ale z perspektywy tej choroby to ogromny sukces – pisze do mnie Michał Orłowski, tata malutkiej Ani. To jej pierwsze święta.

To było w październiku. Mieszkanie w nowym bloku w sąsiedztwie Doliny Gęśnika. Kilkumiesięczna Ania leży w białym łóżeczku, a jej rodzice opowiadają mi czym jest SMA – rdzeniowy zanik mięśni. O tym, jak nocą wsłuchują się w jej oddech, jak w przyspieszonym tempie nauczyli się obsługiwać respirator i koflator. I o tym, że jak wychodzili od lekarza, dostali też skierowanie do hospicjum. I najważniejsze: że się nie poddają i zbierają na najdroższy lek świata, co kosztuje 9 milionów złotych. Kwota brzmi kosmicznie, ale rodzicom chorych dzieciaków czasem się udaje. Wtedy pewnie mogliby powiedzieć nam, ile tak naprawdę waży szczęście. Co ciekawe, nie ma mowy o skomplikowanej operacji. Lek, który naprawia wadę genetyczną, mieści się w małym pudełku. Podaje się go jak zwykłą kroplówkę. Po godzinie człowiek jest uratowany.