1 ZDJĘCIE Wizyta księdza po kolędzie (Fot.Tomasz Wiech / AG)

- W czasie epidemii wielu wiernych miałoby obawę, aby zaprosić kapłana chodzącego od domu do domu - przekonuje biskup Tadeusz Lityński. W tym roku "kolęda "odbędzie się w odwrotnym kierunku. To parafianie pójdą do księży.