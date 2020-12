Jedyny "brzydszy" dzień synoptycy przewidują w poniedziałek 28 grudnia. Tego dnia temperatura w dzień może spaść do zera. Będzie też bardzo pochmurno.

Kolejne dni będą za to raczej słoneczne, a do tego podobne do siebie kubek w kubek. Prognozy wskazują, że aż do soboty 2 stycznia nowego roku temperatury za dnia w Zielonej Górze wahać się będą od 2 do 4 stopni Celsjusza.

W nocy też będzie dosyć ciepło - na termometrach nie powinniśmy ujrzeć mniej niż 3 st. na minusie.

Prognoza pogody dla Zielonej Góry. 27 grudnia 2020 r. - 2 stycznia 2021 r. gazeta.pl