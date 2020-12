– Tegoroczne święta Bożego Narodzenia były inne niż w latach poprzednich. Z powodu pandemii COVID-19 wiele osób spędziło ten wyjątkowy czas z osobami najbliższymi, w swoim miejscu zamieszkania i zrezygnowało z dalszych podróży. Nie oznacza to jednak, że na drogach było pusto – mówi mł. asp. Mateusz Sławek, rzecznik lubuskiej policji.

Od czwartku, 24 grudnia, do niedzieli, 27 grudnia, mundurowi zatrzymali 30 kierowców, którzy wsiedli za kółko pod wpływem alkoholu. Wszystkim odebrano prawo jazdy z jednoczesnym skierowaniem sprawy do sądu.

– Poza tą nieodpowiedzialną trzydziestką, reszta kierujących podeszła do jazdy samochodem w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami. To w połączeniu z profesjonalną pracą policjantów skutkowało tym, że na drogach województwa lubuskiego nikt nie zginął. Przez cztery dni doszło do pięciu wypadków, w których rannych zostało pięć osób – tłumaczy Sławek.

Rok temu w analogicznym świątecznym okresie na lubuskich drogach zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych.