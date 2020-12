Akcję policjanci z wydziału kryminalnego z Gorzowa i komendy w Międzyrzeczu planowali od kilku miesięcy. Uderzyli przed Wigilią. - Zatrzymano pięciu mężczyzn, którzy działając w zorganizowanej grupie przestępczej, uczestniczyli w obrocie znacznych ilości narkotyków - mówi starszy aspirant Justyna Łętowska z KPP w Międzyrzeczu.

Jeden z samochodów handlarzy policjanci zatrzymali na jednym ze zjazdów z autostrady A2. W środku znaleźli ponad kilogram środków odurzających. - Ponadto policjanci zabezpieczyli na terenie posesji 43-latka ponad 60 tys. zł oraz 3 tys. euro. Z ustaleń kryminalnych wynika, że czarnorynkowa wartość narkotyków, które grupa mężczyzn wprowadziła do obrotu, to ponad 600 tys. zł - tłumaczy Łętowska.

Pięciu zatrzymanych mężczyzn to mieszkańcy powiatu międzyrzeckiego. Mają od 35 do 43 lat. Usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających oraz udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, działając w zorganizowanej grupie przestępczej. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut kierowania gangiem. Wszyscy decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 12 lat więzienia.

