Falubaz w jednym z najpopularniejszych polskich teleturniejów reprezentować będą żużlowcy Piotr Protasiewicz i Patryk Dudek oraz trener drużyny Piotr Żyto. Nieco inną konfigurację przyjmie skład gorzowski, gdzie obok kapitana i gwiazdy klubu Bartosza Zmarzlika wystąpią junior Wiktor Jasiński i prezes klubu Marek Grzyb.

– Liczymy na fajną zabawę, z której pieniądze trafią na szczytny cel. Trzymajcie za nas kciuki, bo szykują się telewizyjne derby – podkreślają zielonogórscy żużlowcy.

Odcinek w warszawskim studiu nagrano już kilka tygodni temu, w piątek 1 stycznia - a więc pierwszy dzień nowego roku - pokaże go publiczna TVP2. Początek o godz. 14.

"Familiada" emitowana jest od 1994 r., od początku prowadzi ją Karol Strasburger. I to ponoć on sam, jako fan sportu, wpadł na pomysł zaproszenia do studia reprezentantów Falubazu i Stali. Środowisko liczy na promocję dyscypliny - każdy odcinek "Familiady" ogląda prawie dwa miliony osób.