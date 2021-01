Koniec starego roku, droga z Ochli do Kiełpina i Jarogniewic. Kiedyś to była wiejska gmina, dziś to część dzielnicy Zielonej Góry – Nowego Miasta. Teren jest zabudowany, droga prosta, szybka.

– Właśnie te miejsca wskazują często mieszkańcy jako trasy, gdzie kierujący rozwijają nadmierne prędkości. Zaledwie dwie godziny wystarczyły, aby się przekonać, że są kierowcy, którzy lekceważą przepisy ruchu drogowego i ograniczenia prędkości – tłumaczy podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.