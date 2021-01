„Familiada” to jeden z najpopularniejszych polskich teleturniejów. Od początku, czyli od ponad ćwierć wieku, prowadzi go aktor Karol Strasburger. Do noworocznego odcinka w TVP2 zaprosił żużlowców Falubazu i Stali. Zielonogórską ekipę reprezentowali liderzy drużyny Piotr Protasiewicz i Patryk Dudek oraz trener Piotr Żyto. Gorzowską natomiast żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik, junior Wiktor Jasiński i prezes klubu Marek Grzyb.

