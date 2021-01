Volkswagen golf wpadł w poślizg na łuku, wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Strażacy z wraku wydobyli nieprzytomnego 20-letniego kierowcę oraz 18-letniego pasażera. Obaj zostali przetransportowani do szpitala w Zielonej Górze. Jechał z nimi jeszcze 27-latek. Zginął na miejscu.

Wieczorem okazało się, że życie stracił także kierowca. 20-latek zmarł w szpitalu.

Wypadek wydarzył się pierwszego dnia Nowego Roku. - Jest to kolejna ludzka tragedia. Nie żyją dwie młody osoby - przyznaje podkom. Justyna Kulka, rzeczniczka policji w Krośnie.

Śledczy próbują wyjaśnić przyczyny wypadku. Wstępnie przypuszczają, że młodemu kierowcy zabrakło ostrożności na śliskiej nawierzchni.

- Przypominamy kierowcom o zachowaniu ostrożności i pełnej koncentracji na drodze oraz dostosowaniu prędkości do panujących warunków. O tej porze roku są one zmienne - czekają nas mgły, deszcze, mróz i śnieg. Nawierzchnia dróg może być śliska od przymrozków, opadów, a także z powodu błota powstałego na skutek topniejącego śniegu, co sprawia, że droga hamowania znacznie się wydłuża. W takich warunkach nietrudno o kolizję czy wypadek - mówi Justyna Kulka.