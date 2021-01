Bulwersującą sprawę nagłośnili dziennikarze programu "Uwaga" TVN.

Pan Ryszard do szpitala w Gorzowie trafił w październiku zeszłego roku, po tym jak wojewoda lubuski zarządził ewakuację Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze. 83-latek był mieszkańcem ośrodka. Zakażony koronawirusem, w szpitalu niedługo później przegrał walkę z chorobą. Po śmierci okazało się, że ktoś ukradł mu wszystkie oszczędności życia.

"Złodziej rozpoczął swój rajd 27 października. W dniu pogrzebu wuja. Od tego dnia, codziennie było kilka lub kilkanaście transakcji. Konto wuja zostało całkowicie wyczyszczone. Ktoś urządził sobie, bez żadnych zahamowań Las Vegas. Życie na bogato, ile wlezie, ile bankomat wytrzyma" - opowiada w reportażu "Uwagi" TVN Łukasz Pilarczyk, siostrzeniec pana Ryszarda.

Pilarczyk o sprawie powiadomił policję. Próbuje ustalić, jak mogło dojść do kradzieży, skoro na oddział zakaźny nie mógł wejść nikt poza personelem szpitala.

Oszczędności zmarłego, zgodnie z zapisami testamentu, miały trafić do jego siostry. Dziś nic już z nich nie zostało. Złodziej nie miał problemów z wypłaceniem pieniędzy, bo znał PIN do karty. Najprawdopodobniej znalazł go w portfelu - senior na karteczce zapisywał ważne informacje, najpewniej także numer do karty.

Złodziej pieniądze z konta pana Ryszarda wypłacał m.in. na terenie Poznania i Lubonia. Robił też zakupy. Kupował drogi alkohol, sprzęt grający, luksusowe kosmetyki. Policjanci udostępnili nagranie z monitoringu galerii handlowej. Twarzy mężczyzny na nim nie widać, ale śledczy liczą, że ktoś pozna go po charakterystycznym chodzie.

Personel szpitala tłumaczy, że nic nie wie o ewentualnej kradzieży, a pan Ryszard nie chciał oddać rzeczy do depozytu.