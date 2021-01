Enea Zastal BC Zielona Góra - to teraz oficjalna nazwa klubu z Zielonej Góry. Podpisanie nowej umowy z Eneą ogłoszono 8 stycznia br.

Państwowa spółka już od 2015 r. była jednym z głównych sponsorów klubu, od 2018 r. - sponsorem tytularnym. Teraz współpraca ma się jeszcze zacieśnić, czego symbolem jest zamiana miejsc w nazwie (wcześniej był Zastal Enea BC, obecnie to "Enea" stanowi frontowy człon).

Właściciel klubu Janusz Jasiński przyznaje wprost: to jedna z najważniejszych umów w historii klubu.

− Nie należymy do zespołów, które często zmieniają nazwę. Z naszymi sponsorami związujemy się z reguły wieloletnimi umowami. Dziś nadeszła taka chwila, że naszym jedynym, tytularnym sponsorem została Enea. To doskonale znana firma w całej północno-zachodniej Polsce. To partner z najwyższej półki. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, a także nagroda za wiele lat owocnej współpracy – powiedział Jasiński.

Wsparcie Enei docenia podwójnie, bo przecież wszyscy przechodzimy przez pandemię koronawirusa, gospodarka walczy o przetrwanie. – Wielkie podziękowania dla całego zarządu firmy Enea oraz jej pracowników – będziemy starać się każdego dnia, aby nie zawieść ich zaufania – dodał Jasiński.

Strony nie ujawniają długości ani wartości umowy. Spekuluje się, że może chodzić o nawet trzykrotnie wyższe finansowanie niż dotychczas.

– Cieszy nas następny etap współpracy z tak utytułowanym klubem koszykarskim. Sportowy wynik to oczywiście ciężka praca całej drużyny i sztabu trenerskiego, wierzymy, że nasze wsparcie również przyczynia się do kolejnych sukcesów Enei Zastalu BC. Rozszerzyliśmy nasze zaangażowanie również ze względu na profesjonalizm i jakość dotychczasowej współpracy z klubem. Niezmiernie ważne jest dla nas również to, że drużyna od lat uczestniczy w rozgrywkach międzynarodowych oraz zajmuje się szkoleniem młodzieży, które wpisuje się w działania Enei, firmy odpowiedzialnej społecznie – skomentował podpisanie umowy Paweł Szczeszek, prezes Enei.