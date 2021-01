Finał WOŚP w tym roku będzie wyglądał inaczej niż zwykle, a to oczywiście z powodu epidemii koronawirusa. Zielonogórski sztab jednak uspokaja: w mieście Orkiestra na pewno zagra.

„Otrzymujemy ze sztabu głównego przesyłki z gadżetami. Już mamy puszki, smycze, pelerynki, flagi, dwa rodzaje maseczek, plakaty i naklejki. Zakończyliśmy rekrutację wolontariuszy i w ubiegły wtorek wysłaliśmy dokumenty do Warszawy, na podstawie których zostaną wykonane identyfikatory. Wraz z identyfikatorami zostaną przysłane banderole i wtedy będziemy składać nasze puszki” – informuje zielonogórski sztab, którego bazą w tym roku po raz kolejny będzie budynek Centrum Biznesu przy ul. Bohaterów Westerplatte.

Wydawanie puszek, identyfikatorów i szkolenie wolontariuszy – wszystko odbędzie się w sposób podyktowany zasadami reżimu sanitarnego.

„Sam finał, koncerty, wydarzenia z nim związane przeniesie się głównie do sieci. Po tym weekendzie przedstawimy, jakie mamy atrakcje i jak będzie wyglądać scenariusz Finału w Zielonej Górze” – poinformował lokalny sztab.

Do zielonogórskiego finału WOŚP wciąż poszukiwani są ochotnicy. Potrzebni są wolontariusze do liczenia pieniędzy (muszą mieć co najmniej 16 lat i mieć zgodę rodziców, o ile nie są pełnoletni), a także do przyjmowania puszek z datkami. Chętni powinni skontaktować się z zielonogórskim sztabem pod numerem telefonu 603 307 450.