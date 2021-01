To duża szansa, by o chorej dziewczynce z Zielonej Góry dowiedziały się osoby spoza miasta i wsparły zbiórkę. W 140-tysięcznym mieście, zbyt małym na szybkie uzbieranie ok. 9,5 mln zł potrzebnych do terapii genowej najdroższym lekiem na świecie ZolgenSMA, może okazać się, że dziecko nie doczeka podania leku w terminie. Czas w leczeniu SMA jest kluczowy, bo choroba nie cofa się po podaniu leku, a jedynie przestaje postępować. To, na jakim jej etapie dziecko dostanie lek, będzie stanowiło o jego dalszym życiu. Czy będzie mogło samo oddychać, czy tylko z pomocą respiratora. Czy kiedykolwiek uśmiechnie się do rodziców, usiądzie.

Są to też twarde zalecenia producenta ZolgenSMA: maluch nie może przekroczyć 13,5 kg wagi, nie może mieć więcej niż dwa latka. Ania niedługo będzie półrocznym niemowlęciem. ZolgenSMA właśnie ma najlepsze rokowanie, jeśli poda się go przed ukończeniem szóstego miesiąca życia. To nie eksperyment, tylko zarejestrowany lek Co ważne, terapia genowa nie jest terapią eksperymentalną, jest to leczenie zatwierdzone w wielu krajach, w tym w Unii Europejskiej (terapia ta jest dostępna i refundowana we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech ostatnio w Kanadzie). Dzieci otrzymują ZolgenSMA bezboleśnie w kroplówce. Do tego podaje się go w jednej dawce. Terapia polega na zastąpieniu uszkodzonego genu SMN1 jego sprawnie działającą kopią, którą podaje się chorym. Następuje to w drodze jednorazowego wlewu, który może powstrzymać rozwój choroby SMA. Lekarstwo firmy Novartis nie jest jednak w stanie usunąć już powstałych szkód w organizmie pacjentów. Z tego względu jak najszybsze rozpoznanie objawów rdzeniowego zaniku mięśni ma ogromne znaczenie. Mateusz Damięcki dla chorej Ani - Walcz dzielnie, my pomożemy. Jak umiemy. Niech tylko świat dowie się o tobie, a reszta zrobi się sama – tak wspiera Anię Mateusz Damięcki, aktor teatralny i filmowy. W niedzielę założył dziewczynce swoją skarbonkę na siepomaga.pl. Ilość wpłaconych złotówek będzie musiał wyskakać na skakance. I to publicznie. Damięcki skacze dla chorych dzieci na SMA już prawie od roku. Pomógł kilkunastu dzieciom. Skacze w domowym garażu, na plaży, w teatrze, ulicy. Transmisje puszcza na Facebooku. Skacząc opowiada o sobie, o rodzinie, przemyca informacje o SMA i leczeniu najdroższym lekiem. Warto śledzić akcję aktora dla małej Ani, polubić jego profil i czekać na filmy. W pierwszym lockdownie, gdy teatry były zamknięte, Damięcki wieczorami czytał internautom Pana Tadeusza. Pokazywał przepisy kulinarne np. na śledzie w oleju czy sałatkę z pieczonej pietruchy. Wszystko po to, by jak najwięcej osób dowiedziało się o śmiertelnej chorobie i pomogło rodzicom dzieci, którzy nie mają szans zebrać tak gigantycznej kwoty. Aktora wspiera żona Paulina Andrzejewska, świetna choreografka, tancerka i dyrektor artystyczna poznańskiego Teatru Muzycznego. Para ma dwójkę synków – trzyletniego Franka i miesięcznego Ignacego.