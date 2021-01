Przed nami 29. Finał WOŚP. Tym razem zbieramy na dziecięce oddziały laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jurek Owsiak z Orkiestrą planuje kupić dla szpitali najnowocześniejszy sprzęt. Finał odbędzie się 31 stycznia. – Wygramy – takie jest hasło tegorocznej Orkiestry. Mimo pandemii, ograniczeń sanitarnych, braku koncertów i spektakularnych imprez, na jakich bawiliśmy się w przeszłości. – My robimy swoje i robić będziemy dalej tak samo do końca świata i jeden dzień dłużej – zapowiada szef Orkiestry.

„Gazeta Wyborcza” od dekad wspiera WOŚP, także i w tym roku włącza się do najbardziej znanej polskiej akcji charytatywnej i wspiera wolontariuszy Orkiestry. Uruchamiamy wirtualną skarbonkę. Do niej można wrzucać pieniądze, nie ruszając się ze swojego domu. „Wyborcza” zaprasza również do udziału w aukcjach. W nich można wylicytować popularne spacery z Adamem Wajrakiem po Puszczy Białowieskiej wraz z noclegiem w Białowieży, pakiet ciekawych książek czy 100-letnią prenumeratę cyfrową „Wyborczej”.

Ale mamy też coś jeszcze. Każdy z Was może zostać bohaterką lub bohaterem pierwszej strony piątkowego zielonogórsko-gorzowskiego tygodnika. I pomóc chorym dzieciom. W artykule – w jego przygotowaniu pomogą dziennikarz i fotoreporter „Wyborczej” – możecie opowiedzieć o swoich pasjach, pracy, zainteresowaniach, bohaterach, o ulubionych miejscach w regionie i swoim mieście. Wszystko zależy od Waszej pomysłowości.

Gorąco namawiamy, zagrajmy razem z Orkiestrą dla małych pacjentów. Lubuszanie nieraz pokazali, że są hojni, a idee i cele WOŚP są im bliskie. Potrafią bić rekordy „wośpowe”. Przypomnijmy, że tylko rok temu do puszek z czerwonym serduszkiem oraz na licytacjach Zielona Góra zebrała ok. 470 tys. zł, a Gorzów ok. 365 tys. zł. Dużo, jak nigdy wcześniej.

O tym też możecie opowiedzieć na pierwszej stronie.

Licytacje pierwszych stron odbywają się pod hasłem „Stwórz razem z nami pierwszą stronę tygodnika lokalnego Gazety Wyborczej”. Już trwają, zakończą się 31 stycznia. Serdecznie zapraszamy.

