Śnieg w Zielonej Górze i woj. lubuskim w ostatnich dekadach to rzadkość. Biała pokrywa, jaką widzimy za oknami, utrzyma się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.

A jaka pogoda na weekend 16-17 stycznia? - Dość mroźnie, dużo chmur i łagodny wiatr - przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

Woj. lubuskie jako jedyne w kraju nie zostało objęte ostrzeżeniami meteorologicznymi. To znaczy, że nie grożą nam zamiecie i 15 stopniowe mrozy jak na wschodzie Polski. Kierowcy jednak muszą uważać na drodze. W Zielonej Górze np. jest bardzo ślisko na ulicach i chodnikach - przestrzegają czytelnicy "Wyborczej".