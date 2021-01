– Wyróżnialiśmy się chyba... uczciwością i solidnością. Zawsze stosowaliśmy naturalne składniki, dlatego nasze lody miały swój smak. Ot, cała prawda – opowiadała dziennikarzom "Wyborczej" w 2018 r. Helena Korczak, żona pana Henryka. Na początku tamtego roku okazało się, że kultowa budka po ponad 32 latach działalności musi zniknąć z ul. Dworcowej. Związane to było z budową centrum przesiadkowego i przebudową całego kwartału.

Znika handel przy dworcu. Przedsiębiorcy: "Trwa budowa, nic tu po nas" [ZDJĘCIA]

"Minęły ponad 32 lata, jak byliśmy w tym miejscu. Skończyła się pewna historia. Mamy nadzieję, że jeszcze do Was wrócimy, że ktoś w Urzędzie Miejskim pochyli się i przy projektowaniu Centrum Przesiadkowego uwzględni miejsce na Naszą Budkę" – napisali wtedy Korczakowie na Facebooku. Na post zareagowało prawie 3 tys. ludzi, pojawiło się pod nim ponad 200 komentarzy. Fani lodów pana Henryka dali do zrozumienia, że liczą na szybki powrót.

Okazuje się, że władze miasta dotrzymały danego słowa i dla kultowej budki z lodami znalazły nową lokalizację w pobliżu dworca. Sklepik stanie na placu Kolejarza (a więc na terenie skweru przed barem Turysta).

REKLAMA

"Uwaga kochani! Meldujemy, że nowa budka z lodami pana Henryka właśnie dotarła do Zielonej Góry! Zaczynamy montaż przy placu Kolejarza. To tylko kilka metrów od dawnego miejsca" - czytamy w najnowszym poście Korczaków na Facebooku.

Post ma już ponad tysiąc polubień, kilkadziesiąt udostępnień i prawie 300 komentarzy.