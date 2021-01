– Potok Sucha to w zdecydowanej większości dziki, malowniczo meandrujący ciek – tłumaczy Maciej Boryna, regionalista, przyrodnik, pracownik urzędu miasta w Szprotawie. Cieszy się, że władze miasta zgodziły się w zeszłym roku, by wokół potoku utworzyć zespół krajobrazowo-przyrodniczy o tej samej nazwie.

– Potok wypływa w okolicy pomnika przyrody, głazu narzutowego Flins koło miejscowości Długie, przepływa przez obszar Natura 2000 pod wsią Borowina i wpada do rzeki Szprotawy przy wsi Sucha Dolna. Na pewnym odcinku zamienia się w potok górski o kamiennym dnie z wystającymi głazami. To wyróżnia go na Równinie Szprotawskiej – opowiada Boryna.