Pod lodem giną amatorzy jazdy na łyżwach, rybacy i zwykli spacerowicze. Często dzieci. Strażacy ostrzegają: wchodząc na zamarznięty akwen, zawsze ryzykujesz życiem. Zwłaszcza jeśli wybierzesz rzeczkę.

Lód na ciekach wodnych jest zawsze cieńszy, z powodu jej ruchu, woda słabiej zamarza. Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach. Do tego zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy.

– Pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu, zmniejszając tym samym jego wytrzymałość.

Jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć w kierunku brzegu. Zwróć również uwagę pozostałym użytkownikom o potencjalnym niebezpieczeństwie – apelują strażacy.

Zielonogórscy strażacy z grupy ratownictwa wodnego z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w niedzielę ćwiczyli na Dzikiej Ochli. Temat lekcji? Podejmowanie osoby poszkodowanej z przerębli.

– Oby żaden z zielonogórskich morsów i wędkarzy nie potrzebował naszej pomocy – życzą sobie strażacy.

Ćwiczenia strażaków na Dzikiej Ochli Fot. PSP w Zielonej Górze

Rady od strażaków:

Co robić, jak zarwie się pod tobą lód?

W przypadku załamania lodu staraj się zachować spokój, jednocześnie głośno wzywając pomocy.

Jeżeli to możliwe, połóż się płasko, rozkładając szeroko ręce, starając się jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać na lód. Z reguły jest to jednak niezwykle trudne. Dlatego lepiej oszczędzaj siły do czasu przybycia pomocy. W kierunku brzegu zawsze poruszaj się w pozycji leżącej.

Kiedy zauważysz osobę tonącą?

W pierwszej kolejności zaalarmuj służby ratunkowe, tj. straż pożarną (tel. 998 lub 112) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112). Ważne jest wezwanie pomocy profesjonalistów. Ratownik bez odpowiedniego zabezpieczenia może przebywać w zimnej wodzie krótko. Po około trzech minutach dochodzi do wyziębienia organizmu.

Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku osoby poszkodowanej, ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się również pod tobą. Do tonącego najlepiej zbliżyć się, czołgając po lodzie.

Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi szalik, grubą gałąź lub sanki, spróbuj podczołgać się na taką odległość, aby możliwe było podanie tego typu przedmiotu poszkodowanemu.