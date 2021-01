Aktualna cena za okładkę cotygodniowego magazynu (wydanie zielonogórsko-gorzowskie, ukazuje się w piątki) wynosi 1550 zł. W licytacji dotychczas udział bierze sześć osób. Potrwa ona do do 31 stycznia, godz. 22.

– Wierzymy w naszych czytelników i wiemy, że z chęcią pomogą najmłodszym pacjentom. Dlatego każdy z Was może znaleźć się na pierwszej stronie zielonogórsko-gorzowskiego tygodnika. W przedstawieniu zaproponowanej przez Was historii pomoże nasz dziennikarz i fotoreporter – mówi Artur Łukasiewicz, szef zielonogórsko-gorzowskiej redakcji „Gazety Wyborczej”. Licytacje potrwają do 31 stycznia i znajdziemy je na Allegro.

LICYTACJA NA ALLEGRO: Jedynka Tygodnika Zielona Góra/Gorzów w Wyborczej

W tym roku WOŚP zbiera pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu dla dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki. Sztaby są na ostatniej prostej przygotowań, wolontariusze z niecierpliwością czekają, by wyjść na ulice i zbierać pieniądze do puszki. Jak każdego roku swoją część orkiestrowego dzieła odegrają Zielona Góra i Gorzów. W ub.r. miasta dorzuciły na konto WOŚP kolejno ok. 470 tys. zł i 365 tys. zł.

Szalejący koronawirus i obowiązujące przez niego rządowe restrykcje przesunęły w czasie tegoroczny, 29. Finał WOŚP. Pierwotnie miał się odbyć 10 stycznia, ale Jurek Owsiak zmienił termin na niedzielę, 31 stycznia. Hasło tej edycji to „Finał z głową”. Jako że wszystko kręci się wokół epidemii i obostrzeń, ponad 300 zielonogórskich i ok. 400 gorzowskich kwestujących otrzyma specjalne wytyczne. Wszystko po to, by podczas zbierania pieniędzy zachowali „covidowe” środki ostrożności.

Oczywistością jest, że w tym roku nie spotkamy się w plenerze na koncertach. Udział w nich weźmiemy online. Gorzowski sztab zapowiada, że największą gwiazdą będzie zespół Poparzeni Kawą Trzy, w zielonogórskim Planetarium Wenus show dadzą lokalni muzycy i kabarety.

Na Allegro na nowego właściciela czekają już rogi motocykla żużlowego Stali Gorzów czy piłka z autografami zawodników gorzowskiej Warty. Jest też okazja, by przejechać się oryginalnym fiatem 125p po Zielonej Górze, zdobyć akwarelę Adama Wojciecha Bagińskiego albo zestaw książek Stowarzyszenia Forum Art.