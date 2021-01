Zmienione przepisy obowiązują od soboty. Z obowiązku kwarantanny przy powrocie do Polski (chodzi o transport samolotowy, kolejowy i autobusowy) zwolnione zostały dwie kolejne grupy. Pierwsza to wszystkie osoby posiadające negatywny wynik testu na koronawirusa, o ile wykonany on został najpóźniej dwa dni przed przekroczeniem granicy. Druga - to członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów i sędziów sportowych, powracających do kraju z międzynarodowych zawodów organizowanych przez międzynarodową albo europejską federację sportową.

Kolejne zmiany dotyczą korzystania z hoteli w ramach działalności służbowej. Do grona m.in. maszynistów, posłów, pracowników lotnisk, adwokatów i policjantów dołączyły trzy grupy zawodowe: dziennikarze (na podstawie legitymacji prasowej), sędziowie sportowi i osoby przeprowadzające kontrole antydopingowe oraz pracownicy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Modyfikacjom uległy też zasady szczepień. Do etapu zerowego dodano osoby zatrudnione w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Zaś do pierwszego etapu szczepień dopisano: pacjentów hospicjów domowych, osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, a także przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;

osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: a) dializowane, b) z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, c) w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej, d) po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów;

osoby zatrudnione w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

