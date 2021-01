1 ZDJĘCIE Nowa Sól, styczeń 2020. Mieszkańcy uczcili po raz piąty ofiary nazistowskiego do Flossenburga po likwidacji filii obozu Gross-Rosen w Neusalz (Fot. Mateusz Pojnar)

We wtorek 26 stycznia mija 76. rocznica marszu śmierci z Neusalz (Nowej Soli) do Flossenbürga. Zginęło w nim ok. 800 kobiet.