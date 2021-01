We wtorek, 26 stycznia w Polsce zaszczepiono na covid 67 443 osoby - informuje resort zdrowia. To duży skok jak na polską skalę, w poniedziałek zaszczepiono niespełna 5 tys. Do tej pory we wszystkich punktach kraju szczepionki przyjęło 776 987 mieszkańców. Zaszczepiono 553 tys. kobiet i 224 tys. mężczyzn.

We wtorek najwięcej osób zaszczepiono w województwach mazowieckim (10 336), śląskim (7 647), dolnośląskim (6 051) i małopolskim (5 835). Najmniej w Lubuskiem (1 785), Świętokrzyskiem (1 929) i Opolskiem (2 025).