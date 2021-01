Miejsce oddam z przyjemnością oczywiście, ale za odpowiednią cenę. Uwaga, do końca licytacji pierwszej strony piątkowego lubuskiego tygodnika "Wyborczej" zostało już niewiele godzin. Konkurencja jest silna. Na razie stawka za jedynkę sięgnęła 2125 zł.

Tłumaczę, o co chodzi. Każdy z Was może zostać bohaterką lub bohaterem pierwszej strony lubuskiego piątkowego tygodnika "Wyborczej". I pomóc chorym dzieciom. - Zagramy z głową. Zadbamy o słuch najmłodszych - zapowiada Jurek Owsiak. W tym roku WOŚP Jurka Owsiaka zbiera na sprzęt dla dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Na liście zakupów są m.in. endoskopy laryngologiczne, lasery, koblatory do operacji migdałków i kardiomonitory. Wrzucając pieniądze do puszki czy licytując naszą jedynkę będziemy mieć w tych zakupach udział.