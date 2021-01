W Zielonej Górze finał WOŚP wystartował po godz. 9 rano. Spod sztabu Orkiestry w budynku Centrum Biznesu odjechała wtedy objazdowa scena, obmyślona specjalnie pod tegoroczny, wyjątkowy ze względu na pandemię koronawirusa i panujące obostrzenia, finał.

- Wrzucajcie do puszek, otwórzcie serca i portfele, licytujcie na Allegro i pod sceną. Bądźcie na balkonach, w oknach, na ulicach. Noście maseczki, zachowujcie dystans, ale bądźcie z nami. Tak jak my jesteśmy z wami - zagrzewała przed startem Agnieszka Opalińska z zielonogórskiego sztabu Orkiestry.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Scena otwartych serc, którą dowodzi Opalińska, w tym roku została zamontowana na odpowiednio przyozdobionej, nagłośnionej i oświetlonej przyczepie, która objedzie w trakcie finału niemal całe miasto. Na mobilnej scenie gra didżej, występują i jeszcze wystąpią lokalni artyści, m.in. Kajetan Suder, Wojciech Grabowski z córką, grupa taneczna Filipa Czeszyka. Zaplanowanych jest 15 przystanków. Pierwszym był plac pod filharmonią, potem scena zajrzy nawet do Starego Kisielina, Raculi, Drzonkowa. O godz. 17 wróci pod Centrum Biznesu, gdzie ze spektaklem wystąpi teatr dziecięcy Bałałajka.

To nie to samo, ale...

Na ulicach Zielonej Góry kwestuje 325 wolontariuszy. Można spotkać ich dosłownie wszędzie - pod kościołami, w autobusach komunikacji miejskiej czy w supermarketach, bo akurat wypadła niedziela handlowa.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

- Ludzi na mieście jest niewielu, ale kiedy już ich spotkam, to niemal każdy coś wrzuca do puszki. Choćby parę drobnych - opowiada Kalina Massier, wolontariuszka. Mieszka w Żarach, tam skończyła liceum. - W zeszłym roku wolontariuszką była moja koleżanka, ja chodziłam z nią dla towarzystwa. Bardzo mi się spodobało. A że zawsze lubiłam akcje charytatywne, to postanowiłam, że w tym roku sama się zapiszę do akcji. To mój pierwszy raz. Przy okazji mogę pochodzić po Zielonej Górze i trochę poznać miasto - przyznaje Kalina.

Dla Karoliny Dańczyk to już trzeci finał z rzędu. - Pierwszy raz byłam wolontariuszką jeszcze zanim skończyłam 18 lat - opowiada. - W tym roku brakuje nieco szczególnej atmosfery, jaką kojarzymy z WOŚP. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać kwoty podobne do tych z lat poprzednich, ale internet na pewno nie zastąpi nam wszystkiego. To coś zupełnie innego, gdy ludzie się jednoczą, kiedy mogą się spotkać, porozmawiać i wspólnie rozgrzać...

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

- Ale damy radę - mówi Kacper Kolendowicz. - Chodzi przecież o to, żeby pomóc sobie i innym ludziom, zwłaszcza że zebrane pieniądze zostaną wydane na zakup sprzętu medycznego głównie dla dzieci. W przyszłości, jak zostaniemy rodzicami, kto wie, czy nasze dzieci z niego nie skorzystają - tłumaczy. W roli wolontariusza WOŚP sprawdza się po raz drugi.

Wyjątkowy finał

Koncerty, występy i licytacje też się odbywają, ale głównie w internecie. Finał na żywo relacjonuje Radio Index, także na profilu zielonogórskiego sztabu na Facebooku. W Planetarium występują kabarety Ciach, Jurki i K2. Grają zespoły Biała Ćma, 5 Rano, Łukasz Łyczkowski i Rademenez. W przerwach odbywają się licytacje.

- Sztab pracuje już od godz. 6 rano. Jest piękna pogoda, a to ważne, bo więcej mieszkańców wychodzi na miasto, więcej wrzucają do puszek. Wolontariuszy można łatwo rozpoznać, bo każdy z nich nosi białą koszulkę WOŚP, ma przypięty identyfikator. Zachęcamy do wrzucania, niech każdy wrzuci, ile może - mówi Filip Gryko, szef miejskiego sztabu.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

- Jest troszkę inaczej. Nie ma imprez masowych, nie ma scen grających w mieście. Tylko objazdowa scena i transmisja na żywo na Facebooku praktycznie non stop. Ale najważniejsze, że wszystko się udało i że Orkiestra znowu gra. Czy będzie rekord zbiórki? Nikt tego nie wie. Ale nie chodzi przecież o to, żeby co roku bić rekordy. To wielkie święto, wielki dzień dla WOŚP i dla Zielonej Góry - przekonuje Gryko.

Doświadczenie podpowiada, że liczenie pieniędzy skończy się ok. godz. 1-2 w nocy. W zeszłym roku zielonogórska Orkiestra zabrała 510 tys. zł, ponad 160 tys. zł więcej niż w roku 2019.

- W trakcie transmisji na żywo działa e-skarbonka. Zachęcamy, by wpłacać pieniądze bezpośrednio na sztab - dodaje Gryko.

