Mamy poniedziałek przed południem, dzień po finale, a na liczniku WOŚP widnieje zawrotna kwota 127,5 mln zł.

„Możemy napisać tylko jedno: DZIĘKUJEMY!” – zakomunikował nocą ogólnopolski sztab, wieńcząc wiadomość sznurem serduszek. Jednocześnie Orkiestra przypomina, że to nie koniec zbiórki, bo jeszcze długo można wpłacać pieniądze do wirtualnej skarbonki i licytować na Allegro.

Zielonogórski sztab Orkiestry zliczył dotychczas prawie 400 tys. zł, jak podaje jego szef Filip Gryko. To słabiej niż rok wcześniej, kiedy z samych datków wrzuconych do puszek udało się zebrać 484 tys. zł, a całość zamykająca się w kwocie 510 tys. zł była rekordem miasta. Pandemia, pustki na ulicach zrobiły swoje, ale jeszcze wczoraj wieczorem i tak spodziewaliśmy się słabszego wyniku. Mówiło się o 150-200 tys. zł. Oczywiście licytacje w internecie jeszcze trwają, wynik z ciągu najbliższych tygodni nieco podskoczy.

Do tradycyjnych puszek zielonogórzanie wrzucili 300 tys. zł. Blisko 40 tys. zł jest w e-skarbonce, ponad 30 tys. zł doliczyć trzeba z licytacji Allegro. - Jak do tego dołożymy walutę obcą i brakujące wpłaty za licytacje online, a także wpłaty sponsorów i partnerów, to wyjdzie tego ponad 400 tys. zł - poinformował sztab.

Nam okładkę piątkowego tygodnika „Wyborcza Zielona Góra/Gorzów” udało się sprzedać za 2250 zł. Kto zostanie jej bohaterką lub bohaterem? O tym dowiecie się 19 lutego, bo tego dnia zwycięzca zostanie przedstawiony na okładce.

Ile zebrały lubuskie sztaby dla WOŚP: