Pod względem liczby zarejestrowanych firm Lubuskie zajmuje 13. miejsce w kraju. W naszym województwie działa niecałe 3 proc. wszystkich polskich spółek. Diamentów - czyli firm, których wartość w ostatnich latach rosła o co najmniej 15 proc. każdego roku - jest tylko 68. Rok wcześniej było ich o 10 więcej.

Największy wzrost zanotowały małe lubuskie firmy z przychodami nieprzekraczającymi 50 mln zł. Na pierwszym miejscu znalazła się firma doradcza Mizar z Podbrzezia Dolnego. Jej przychody w 2019 r. wyniosły 8,5 mln zł, a średnia ważona wzrostu - blisko 193 proc.

Drugie miejsce zajęła hurtownia i sklep internetowy Hurtel z Zielonej Góry. Spółka sprzedaje akcesoria GSM. Jej przychody w 2019 r. przekroczyły 36 mln zł (średnia wzrostu - 189 proc.). Ostatnie miejsce podium należy do recyklingowej Eneris Recupyl z Gorzowa, wiodącego recyklera wszystkich typów baterii i akumulatorów w naszej części Europy. Przychody gorzowskiego przedsiębiorstwa wyniosły 15 mld zł, aż o 9 mln zł więcej niż w roku 2018 (średnia wzrostu - 149 proc.).

Lubuskie ma tylko trzy Diamenty wśród firm, których roczne przychody przekraczają 250 mln zł. Poza konkurencją jest tutaj należące do Grupy CCC e-obuwie.pl z obrotami na poziomie 1,4 mld zł za 2019 r. (średnia wzrostu - 29 proc.). W minionym roku sprzedaż spółki jeszcze wzrosła - do 2,2 mld zł. Pozostałe dwie firmy w tym zestawieniu to hodująca i ubijająca indyki Bodama ze Sławy (przychody 329 mln zł, średnia wzrostu - 23 proc.) oraz Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka ze Strzelec Krajeńskich (przychody 251 mln zł, średnia wzrostu - 19 proc.).

Z kolei w rankingu firm o przychodach między 50 a 250 mln zł pierwszą lokatę zajęła zielonogórska Ekoenergetyka, producent ładowarek do pojazdów elektrycznych. Sprzedaż spółki wyniosła 69 mln zł przy średniej wzrostu na poziomie 107 proc.

Diamenty Forbesa - woj. lubuskie. Firmy z przychodami powyżej 250 mln zł:

Eobuwie.pl, Zielona Góra. Sprzedaż - 1,4 mld zł. Zysk - 47 mln zł. Średnia wzrostu - 28,6 proc. Hodowla i ubój indyka Bodama, Sława. Sprzedaż - 329 mln zł. Zysk - 28,6 mln zł. Średnia wzrostu - 23,4 proc. Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka, Strzelce Krajeńskie. Sprzedaż - 251 mln zł. Zysk - 2,1 mln zł. Średnia wzrostu - 19,1 proc.

Diamenty Forbesa - woj. lubuskie. Firmy z przychodami od 50 do 250 mln zł (pierwsze 10 miejsc):

Ekoenergetyka Polska, Zielona Góra. Sprzedaż - 69 mln zł. Zysk - 8 mln zł. Średnia wzrostu - 106,5 proc. MHG Serwis Mikulski Hydraulika Siłowa, Świebodzin. Sprzedaż - 128,5 mln zł. Zysk - 6,9 mln zł. Średnia wzrostu - 58,2 proc. Marba, Zielona Góra (mydło i detergenty). Sprzedaż - 72,9 mln zł. Zysk - 3,6 mln zł. Średnia wzrostu - 47,4 proc. Sobex, Trzebicz (wyroby stolarskie). Sprzedaż - 88,3 mln zł. Zysk - 4,7 mln zł. Średnia wzrostu - 39,9 proc. PHU Adam, Żagań (hurtownie mięsne). Sprzedaż - 68,6 mln zł. Zysk - 1 mln zł. Średnia wzrostu - 37,6 proc. ZPU Kazimierz Jońca, Międzyrzecz (rury preizolowane). Sprzedaż - 124,4 mln zł. Zysk - 10,5 mln zł. Średnia wzrostu - 34,5 proc. PHU Arpol, Zielona Góra (hurtownie). Sprzedaż - 52 mln zł. Zysk - 11,8 mln zł. Średnia wzrostu - 33,5 proc. Grabowski Furniture Logistic, Kunowice (transport). Sprzedaż - 74 mln zł. Zysk - 9,6 mln zł. Średnia wzrostu - 28,2 proc. IMC Engineering Poland, Gorzów (metal konstrukcyjny). Sprzedaż - 97 mln zł. Zysk - 3,8 mln zł. Średnia wzrostu - 27,1 proc. Głuchy i Spółka, Gorzów (sprzedawcy samochodów). Sprzedaż - 60,3 mln zł. Zysk - 6 mln zł. Średnia wzrostu - 27 mln zł.

Diamenty Forbesa - woj. lubuskie. Firmy z przychodami do 50 mln zł (pierwsze 10 miejsc):

Mizar, Podbrzezie Dolne (doradztwo gospodarcze). Sprzedaż - 8,5 mln zł. Zysk - 400 tys. zł. Średnia wzrostu - 192,9 proc. Hurtel, Zielona Góra (akcesoria GSM). Sprzedaż - 36,2 mln zł. Zysk - 3,2 mln zł. Średnia wzrostu - 189,4 proc. Eneris Recupyl, Gorzów (odzysk surowców). Sprzedaż - 14,9 mln zł. Zysk - 4,1 mln zł. Średnia wzrostu - 149,1 proc. EnergyIT, Gorzów (informatyka). Sprzedaż - 26,1 mln zł. Zysk - 820 tys. zł. Średnia wzrostu - 122,4 proc. Instach, Gorzów (wykonanie instalacji). Sprzedaż - 46,6 mln zł. Zysk - 6 mln zł. Średnia wzrostu - 91,6 proc. Asbud, Gronów (budownictwo). Sprzedaż - 30,9 mln zł. Zysk - 7 mln zł. Średnia wzrostu - 63,3 proc. Constant, Mostki (wyroby z tworzyw sztucznych). Sprzedaż - 13,2 mln zł. Zysk - 1,4 mln zł. Średnia wzrostu - 56,7 proc. Promarol Plus, Sława (zakłady mięsne). Sprzedaż - 13,2 mln zł. Zysk - 1,4 mln zł. Średnia wzrostu - 56,7 proc. Mirasol Wilk, Słubice (przetwórtstwo owoców i warzyw). Sprzedaż - 20,3 mln zł. Zysk - 6,7 mln zł. Średnia wzrostu - 46,2 proc. Jasiek Polska, Wilkowo (wyroby szklane). Sprzedaż - 5,7 mln zł. Zysk - 500 tys. zł. Średnia wzrostu - 45,2 proc.

Diamenty Forbesa to zestawienie najszybciej rozwijających się polskich firm. Tegoroczna lista jest rekordowo długa - liczy blisko 15 tys. spółek, którym firma badawcza Bisnode Polska przyznała pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy, a które jednocześnie mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Do zestawienia nie trafiają firmy znajdujące się w upadłości lub likwidacji.