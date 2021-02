Czym jest kordocenteza? To inwazyjna metoda diagnostyczna, polegająca na pobraniu krwi z pępowiny płodu. Celem zabiegu, który odbywa się pod kontrolą USG, jest uzyskanie krwi płodowej do dalszych testów. Dlaczego był on tak potrzebny pacjentce zielonogórskiego szpitala i jej dziecku?

– Gdy pacjentka trafiła do nas kilka tygodni temu, badania wykazały skrajnie ciężki obrzęk uogólniony płodu – mówi dr n. med. Agata Kuszerska, perinatolożka i kierowniczka Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego szpitala w Zielonej Górze. – Zastanawialiśmy się, czy dziecko przeżyje kilka dni. Było w 25. tygodniu. To skrajny wcześniak, bardzo chory, który po konsultacjach z neonatologami nie miał szans na przeżycie. Obrzęk obejmował całe ciało płodu oraz przesięki do brzuszka i serca płodu - tłumaczy Kuszerska.

Badania pacjentki wykazały bardzo ciężki i rzadki konflikt serologiczny, który spowodował głęboką anemię u płodu. Była ona przyczyną obrzęku uogólnionego. Immunologiczny obrzęk uogólniony płodu jest chorobą obarczoną skrajnie wysoką śmiertelnością wewnątrzmaciczną. Jedynym ratunkiem było właśnie wykonanie kordocentezy z przetoczeniem krwi dopłodowo.

Joanna Rokitnicka, mama Nikosia

Jak wygląda taki zabieg?

– Pod kontrolą USG nakłuwamy powłoki jamy brzusznej, macicę i pępowinę, pobieramy próbkę krwi, sprawdzamy, jaki hematokryt ma dziecko i następnie przetaczamy dziecku przygotowaną dla niego krew – wyjaśnia Kuszerska.

– Przyszłą mamę przyjęliśmy w piątek, a już w poniedziałek udało nam się zrobić pierwszy zabieg - opowiada lekarka. - Hematokryt oceniony w próbce krwi płodu potwierdził skrajną anemię u malucha. Za pierwszym razem przetoczyliśmy prawie 100 ml krwi, co praktycznie wiąże się z transfuzją wymienną u płodu. Stan dziecka zaczął się po przetoczeniu krwi poprawiać. Po trzech dniach zrobiliśmy kolejne nakłucie z podaniem krwi i stan dzidziusia zdecydowanie polepszył się. Na tyle, że podaliśmy sterydy na rozwój płuc i magnez na rozwój mózgu. Neonatolodzy orzekli, że dziecko ma dużą szansę na przeżycie. Obrzęk zniknął, płyny z jam ciała również zniknęły, podniósł się hematokryt. Zrobiliśmy też trzecią kordocentezę i ponownie podaliśmy krew - tłumaczy.

Niestety, do głosu doszła natura. Dokładnie dwa tygodnie po przyjęciu pacjentki do szpitala nastąpił przedwczesny poród. Na świat przyszedł Nikodem, który obecnie jest pod opieką neonatologów.

– Tuż po porodzie chłopiec ważył prawie 1,4 kg. W krótkim czasie jednak zszedł do swojej należnej wagi, czyli 950 gramów – mówi lek. Marzena Michalak-Kloc, kierowniczka Klinicznego Oddziału Neonatologii. – Ta różnica w wadze wynikała z obrzęków, z którymi się urodził, a które w krótkim czasie zeszły - dodaje.

Dziś stan Nikosia lekarze określają jako ciężki, ale ustabilizowany. Są dobrej myśli.

Zabiegi, które zostały wykonane, by uratować maluchowi życie, to na skalę województwa lubuskiego ogromny sukces. Do tej pory nikt takiego leczenia - ani w zielonogórskim szpitalu, ani innej lubuskiej placówce - się nie podejmował. Tym razem było to możliwe, ponieważ do zespołu lekarzy Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego szpitala dołączył dr n. med. Paweł Kopyra, perinatolog, mający już doświadczenia w tego typu zabiegach. – To świetny specjalista, związany zawodowo z ośrodkami m.in. w Poznaniu i Łodzi – podkreśla Kuszerska.

Akcja ratowania Nikodema nie powiodłaby się, gdyby nie świetna współpraca zarówno z mamą chłopca, która wykazała się ogromną cierpliwością i zaufaniem do lekarzy, jak i z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, które dostarczało krew do przetoczeń.

– Jestem zbudowana postawą pracowników Centrum. Pracowałam w różnych ośrodkach i nigdy nie spotkałam się z tak profesjonalną i pełną zaangażowania współpracą. Na szacunek zasługuje fakt, że udało im się przygotować krew dla dziecka w ciągu zaledwie dwóch dni - zaznacza Kuszerska.

Udany zabieg kordocentezy z równoczesnym przetoczeniem krwi płodu to dowód na to, że ciężarne pacjentki w naszego regionu nie muszą już jeździć na tego typu leczenie np. do Poznania czy Łodzi. W Zielonej Górze powstaje ośrodek perinatologiczny z prawdziwego zdarzenia.

- Oby jak najrzadziej musiały z tej możliwości korzystać, bo są to bardzo ciężkie powikłania wiążące się z dużą śmiertelnością - mówią lekarze.

