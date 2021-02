Co tym razem zasłużyło na wyróżnienie, a co na krytykę i troskę? Tradycyjnie z "Wyborczą" przyznajemy plus i minus tygodnia. Do kogo lub gdzie wędrują tym razem?

Niesamowite, Zastal lepszy od CSKA

To nie sen! Enea Zastal pokonał 93:90 we własnej hali CSKA Moskwa, jeden z najbogatszych klubów koszykarskich w Europie. Bohaterem został Kris Richard, który zwycięski rzut oddał w ostatnich sekundach meczu.