Ćwiczenia na poligonie w lubuskim Wędrzynie są certyfikowane. Odbywają się według procedur NATO. - Są realizowane w ramach przygotowań do XIV zmiany PKW Resolute Support Mission Afganistan - informuje kapitan Joanna Nowakowska z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (w skład "Czarnej dywizji" wchodzi 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy).

Poligon w Wędrzynie, luty 2021 r. Ćwiczenia żołnierzy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Sulechowa przed misja w Afganistanie. Fot. Kpt. Joanna Nowakowska/11 LDKPanc.

- Podczas certyfikacji oceniamy całokształt czynności. Najważniejsze jest, aby plutony były zgrane, a ich żołnierze potrafili wykonywać zadania, które mogą napotkać w rejonie misji. Zwłaszcza że szkolenie, które teraz odbywamy, różni się diametralnie od tego, co robimy na co dzień jako przeciwlotnicy. Mamy świadomość, że nie wszyscy żołnierze byli już wcześniej na misji i niektóre z zadań wykonują po raz pierwszy. Przed nami jeszcze w marcu certyfikacja narodowa, która da nam odpowiedź czy jesteśmy gotowi do misji” - wyjaśnia podpułkownik Sławomir Malik z 4pplot.

Manewry potrwają dwa tygodnie. Procedur i technik ochrony typu „Guardian ANGEL” (Anioł stróż) oraz identyfikacja zagrożeń typu „Green on blue” uczą lubuskich żołnierzy m.in komandosi z Lublińca.

Żołnierze przechodzą trening strzelecki w sytuacjach zagrożenia. Symulują ewakuację rannych z uszkodzonych pojazdów czy obronę przed atakiem na bazę wojskową.

