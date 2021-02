ZolgenSMA pomaga leczyć rdzeniowy zanik mięśni (SMA) i kosztuje 9,5 mln zł. Na koncie jest już jedna czwarta tej ogromnej sumy. W zbiórkę zaangażowali się mieszkańcy, znani artyści, prawnicy, sportowcy, politycy.

– Naprawdę liczy się każda minuta, w każdej umierają neurony i mięśnie słabną – opowiadali w "Wyborczej" Michał i Joanna Orłowscy, rodzice dziewczynki.

SMA to rdzeniowy zanik mięśni. Bardzo rzadka choroba genetyczna. W zależności od typu oznaczonego od 1 do 4 przebiega szybciej lub wolniej. Zmierza do całkowitego unieruchomienia ciała. Mięśnie przestają pracować. Nie da się połykać pokarmu i wreszcie oddychać.