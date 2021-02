Cały świat, w tym Polskę, objęła pandemia powodująca śmierć tysięcy ludzi i utratę zdrowia jeszcze większej liczby osób. A czym żyją politycy PiS-u w Polsce? Najpierw zafundowali obywatelom strajki wywołane zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej, a w tym tygodniu zaatakowali niezależne media.

Epidemia okazała się wielkim wyzwaniem dla wszystkich, także mediów, zaś populistyczna polityka naszego rządu bierze na cel niezależne dziennikarstwo. Jako społeczeństwo nie możemy sobie pozwolić na jego utratę. Od niego zależy przyszłość naszego kraju i demokracji dla następnych pokoleń.

W środę 10 lutego zobaczyliśmy, jak może wyglądać Polska bez wolnych, różnorodnych mediów. Dostrzegli to także młodzi ludzie, którzy urodzili się w wolnej, otwartej, tolerancyjnej Polsce i którym te wartości wydawały się do niedawna oczywiste. Starszym przypomniały czasy PRL, z jedyną, słuszną linią i propagandą partyjną.

Zielonogórscy Młodzi Nowocześni i starsi działacze tego dnia trzymali w rękach paski wzięte "żywcem" z "Wiadomości" TVP. Dzisiaj dla wielu ludzi te paski stały się jedynym źródłem informacji, stając się rzeczywistością, w której jednych szczuje się na innych, wyklucza drugich, a wszystkich zaraża nienawiścią.

Młodzi Nowocześni, tak jak wielu innych młodych, nie chcą takiej Polski. My też nie chcemy Polski, w której rząd PiS-u kolejny raz odbiera nam prawo wyboru i dostęp do wolnych mediów.

Protest mediów to wydarzenie bez precedensu w skali kraju. Odbił się także szerokim echem w wolnym świecie, do którego przecież ciągle aspirujemy.

Media, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, płacą wszelkiego rodzaju podatki: VAT, CIT, dodatkowo firmy reklamy zewnętrznej płacą podatek odprowadzany do gmin, media płacą za koncesje radiowe i telewizyjne. Źródłem dochodów niezależnych mediów są właśnie reklamy, przecież nie dostają żadnego dofinansowania od rządu ani z podatków, tak jak TVP i inne media publiczne.

Podatkiem medialnym PiS chce osłabić niezależne od państwa media, by móc je w przyszłości przejąć. Ten scenariusz jest kopią tego, co się dzieje na Węgrzech. O wydatkowaniu pieniędzy z nowej daniny ma decydować nowy fundusz, który będzie dzielił te pieniądze wg. własnych zasad.

Już dzisiaj na polskich ulicach widać, jak brak pieniędzy od reklamodawców, którzy też przeżywają kłopoty finansowe z powodu pandemii, wpłynął na reklamę outdoorową. W Zielonej Górze wszystkie tablice oklejone są reklamą katolickiej fundacji. Czy tak ma wyglądać nasza rzeczywistość??

.Nowoczesna solidaryzuje się z polskimi mediami w ich sprzeciwie wobec podatku od reklam i w pełni zgadza się z przedstawionymi przez nie argumentami, zawartymi w liście otwartym do władz Rzeczpospolitej. Podatek od reklam to nie jest "solidarnościowa danina", to kolejny mechanizm niszczenia liberalnej demokracji i wypychania Polski z Europy.

* Marlena Kopij

Przewodnicząca koła Nowoczesnej Zielona Góra

