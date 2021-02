Za tydzień miną dwa miesiące od startu w Polsce akcji szczepień przeciwko COVID-19. W woj. lubuskim działa dziś ponad 190 punktów szczepień, a NFZ zapowiada uruchomienie następnych.

Minionej doby odnotowano w regionie 3698 szczepień na koronawirusa, w tym 2001 osób przyjęło drugą dawkę. To jeden z niewielu dni, kiedy liczba szczepień zbliżyła się do 4 tys., czy to incydent, czy widoczne przyspieszenie, zobaczymy w najbliższych dniach.