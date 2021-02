W miniony weekend Lubuskie notowało nawet 300 nowych przypadków na dobę. W poniedziałek ta liczba spadła do nieco ponad 200, a we wtorek wynosi już "tylko" 145.

Najwięcej zakażeń wykrywanych jest ostatnio w Gorzowie. Zeszłej doby wirusa potwierdzono tam u 40 pacjentów (i kolejnych 16 w otaczającym miasto powiecie). W Zielonej Górze zakażenie wykryto u 25 osób. W regionie zmarł jeden człowiek - nie miał innych schorzeń, przegrał z COVID-19.

W kraju łącznie odnotowano nieco ponad 6,3 tys. nowych zakażeń. Najwięcej tradycyjnie w woj. mazowieckim (1028 przypadków). Śląskie, Wielkopolskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie i Łódzkie mieszczą się w przedziale 400-515 przypadków. Nadzwyczajnie wiele zakażeń stwierdzono za to w woj. warmińsko-mazurskim, bo aż 725. To zapewne efekt ocieplenia i związanych z tym wyjazdów do tego turystycznego regionu.