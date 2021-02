W Budachowie pod Bytnicą stoi kopuła geodezyjna zasilana energią słoneczną. Przypomina trochę obiekt kosmiczny, tyle że uprawia się w niej m.in. melony, winogrona, zioła i rośliny jadalne. – W trudnych warunkach pogodowych sprawdza się lepiej niż typowa szklarnia. Wytrzymuje wichury, susze, ulewy. Konstrukcja pozwala nam przeprowadzać eksperymenty w zakresie uprawy żywności w tzw. warunkach zieleni izolowanej – tłumaczy Bogdan Kasperski, twórca „Anielskich Ogrodów”. To projekt przyszłościowego rolnictwa ekologicznego. – Bo ekologia to nie tylko brak środków chemicznych. To uprawy oparte o bioróżnorodność, elementy permakultury i zasady ogrodnictwa regeneratywnego. Chodzi też o to, by ziemia żyła, w końcu wszyscy żyjemy we wspólnym ekosystemie.

Gospodarstwo 'Anielskie Ogrody' w Budachowie k. Bytnicy. Kopuła geodezyjna zasilana panelami fotowoltaicznymi Fot. Bogdan Kasperski/Anielskie Ogrody W założeniu przydomowy ogród ma dostarczać przez cały rok ekologicznych warzyw, owoców, ziół, kwiatów w ilości potrzebnej dla czteroosobowej rodziny. Camy, firma Kasperskiego, była wśród pierwszych beneficjentów „Bonu na innowacje”, którego operatorem była Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL). Projekt „Energooszczędne rabaty podniesione” powstał we współpracy z Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie i Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. Częścią przedsięwzięcia była też produkcja pozasezonowych warzyw i owoców w kopułach. Tytułowe rabaty dotyczyły przede wszystkim konstrukcji skrzyń i ziemi pod uprawy. Układanie kolejnych warstw pozwalało na dostarczanie roślinom energii, mikroelementów i podnoszenie wartości próchnicy glebowej. – W technikach upraw korzystamy z metod bezorkowych i „no dig”, czyli bez przekopywania ziemi – mówi Kasperski. W 2017 r. Anielskie Ogrody zajęły pierwsze miejsce w Polsce w konkursie na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” w kategorii ekologia-środowisko. Po raz pierwszy w 10-letniej historii konkursu liderem zostało gospodarstwo z woj. lubuskiego. REKLAMA – Wszystko, co robimy, wpisuje się w „Unijną strategię na rzecz Bioróżnorodności” oraz strategię „Od pola do stołu”. Myślę, że wybiegamy w przyszłość. Pokazujemy wielu ludziom, że w swoich ogrodach mogą stworzyć oazy bioróżnorodności i mieć zdrowe biojedzenie. Z pożytkiem dla człowieka i dla przyrody – mówi Kasperski. W czasie pandemii uruchomił Internetową Akademię Anielskich Ogrodów. To m.in. lekcje jak „krok po kroku” uruchomić własne ekogospodarstwo i ogrody społeczne w szkołach. Sam ładuj Auto W CEO w ramach bonów na innowacje opracowano m.in. ładowarkę do samochodów elektrycznych instalowaną w słupach oświetleniowych oraz mobline e-ładowarki. Pomysł powstał w zielonogórskiej spółce Agacki-Szymczak. – Właśnie wprowadzamy je na rynek. Opatentowaliśmy już kilka produktów z obszaru ładowania pojazdów elektrycznych. Przed nami kolejny konkurs na bony innowacyjne i mamy przygotowanych kilka ciekawych wniosków – mówi Adam Agacki. Firma na rynku elektromobilności, oprócz ładowarek i stacji ładowań, oferuje elektryczne samochody, skutery, rowery i hulajnogi. Stacje ładowania do pojazdów elektrycznych oferowane przez zielonogórską firmę Agacki-Szymczak w ramach marki stacjeładowania.com. Ładowarki w Drzonkowie Arch. Adam Agacki – Rynek samochodów elektrycznych mocno wystrzeli, gdy dostępna stanie się dla użytkowników infrastruktura ładowania pojazdów – tłumaczy Agacki. A stanie się to w bardziej sprzyjających warunkach. – Gdy elektromobilności zaczną sprzyjać korzystne rozwiązania podatkowe i ceny samochodów staną się przystępne. Pandemię mocno odczuła branża samochodowa, sprzedaż spadła. Ją znowu mogą napędzać przedsiębiorcy, którzy, jak pokazują statystyki, najczęściej wymieniają auta. Mogą sięgnąć po elektryki – uważa. REKLAMA – Przyszłość należy do samochodów elektrycznych – przekonuje Agacki. Szacuje, że nawet 90 proc. ich właścicieli będzie ładować auta pod blokiem, domem lub w piwnicy. Dla ostrożności będą wozić mobilne ładowarki w bagażniku. Tak na wszelki wypadek. – Duża bateria pozwoli na przejechanie 400-450 km. Przejazd 100 km będzie nas kosztował ok. 12 zł. A teraz przypuśćmy, że mamy na dachu panele fotowoltaiczne i energię słoneczną wykorzystamy do ładowania aut. Jedziemy za darmo. Naprawdę elektromobilność czekają ciekawe i dobre lata. Forum Innowacji Na początku tygodnia przez kilka godzin o innowacjach dyskutowali uczestnicy Lubuskiego Forum Innowacji. W skład tego zespołu wchodzą naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych. – Sejmik przyjął już Strategię Rozwoju Województwa i, jak widać, działamy natychmiast, aby realizować naszą misję. Cała Europa zmierza w kierunku zielonego ładu, co jest nam po drodze – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. – Mamy w Lubuskiem potencjał. Udało nam się zbudować infrastrukturę, której nie mieliśmy do tej pory, są to parki naukowo-technologiczne. Mamy ich siedem, budujemy Park Technologii Kosmicznych. Z powodzeniem również przyznajemy granty na innowacje. Lubuskie innowacje Arch. Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze – Chcemy promować z jednej strony współpracę sieciową, klastry. Planujemy zaproponować w drugiej połowie roku, żeby specjalnie zająć się nie tylko firmami, ale także organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i im dedykować centrum badawczo-rozwojowe. To pochód wielu podmiotów na wiele lat– mówił dr Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej. Region i liczby O rynku i potencjale lubuskiej innowacyjności mówią wskaźniki B+R (badania i rozwój) oraz B+R+I (innowacje). Biorą m.in. pod uwagę wysokość i proporcje nakładów. Publikowane przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze wskaźniki produktywności nakładów (w przeliczeniu do PKB lub na mieszkańca) w ujęciu uzyskanych efektów plasują region wśród najlepszych w kraju: Biorąc udział regionu w nakładach na innowacje w przemyśle w Polsce do udziału regionu w PKB Polski 2017 woj. lubuskie uplasowało się na piątym miejscu w Polsce, m.in. po województwach łódzkim, podkarpackim, pomorskim i dolnośląskim. Produktywność nakładów na B+R ogółem, w ujęciu zgłoszeń patentowych na mieszkańca, lubuskie uplasowało się na piątej pozycji w Polsce po województwach śląskim, wielkopolskim, lubelskim i zachodniopomorskim, a przed dolnośląskim. Produktywność nakładów na B+R przedsiębiorstw – na podstawie wskaźników Ministerstwa Rozwoju region zajął 2. miejsce po województwie podlaskim, a przed zachodniopomorskim, lubelskim i wielkopolskim. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem w przemyśle – 1. miejsce w Polsce. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej i średniej techniki w przychodach netto ze sprzedaży produktów podmiotów przetwórstwa przemysłowego – 2. miejsce w Polsce.