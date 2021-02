Mamy pierwszy kwartał nowego roku, a to czas rozliczania się z podatków. W niektóre dni w głównym budynku urzędu miasta tworzą się ogromne kolejki do kas. Tak było w ubiegły piątek, co przeraziło urzędników.

- Apelujemy, by z uwagi na pandemię koronawirusa dokonywanie wpłat w kasie urzędu ograniczyć do niezbędnego minimum - informują pracownicy urzędu miasta.

Kasy urzędu są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-14. Wiele spraw można jednak załatwić zdalnie. Tak jest choćby z opłaceniem podatku od nieruchomości - należność uregulować można z domu przez internet. A mieszkańcy sołectw pieniądze zostawić mogą u sołtysa.