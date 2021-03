Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W sobotę mogliście przeczytać felieton pt. "Zielona Góra za 10 lat. Przewodnik dla turysty". Autor, Szymon Płóciennik, przedstawił w nim swoją wizję miasta w 2030 r. Chodziło o zwrócenie uwagi na atrakcyjne miejsca na osiedlu Słowackiego, które mogłyby przyciągnąć turystów.

Felieton postanowił sparodiować Czytelnik o nicku Sagittarius_A*. W komentarzu pod tekstem przedstawił swoją wizję Zielonej Góry. Komentarz był na tyle oryginalny, że postanowiliśmy go opublikować w osobnym artykule.

CZYTAJ TAKŻE: Zielona Góra za 10 lat. Przewodnik dla turysty [FELIETON]

REKLAMA

"Jest rok 2030. Stoję przy parkingu rozciągającym się wokół sali koncertowej w miejsce wyburzonego amfiteatru. Nie mogę nacieszyć oczu setkami aut w miejsce wyciętego parku i zajętej jednak polany (z lodowiskiem - a jednak! - na dachu). Historyczny kasztanowiec usechł 10 lat temu. Drzewko posadzone w jego miejsce również. Jest 42 stopni w cieniu. W pomarańczowej sali koncertowej ("Orange Stage") odbywa się benefis Zenona Martyniuka. Na widowni poseł PIS, ex-prezydent Zielonej Góry.

Obecny włodarz, z wykształcenia lekarz ratunkowy, miał olbrzymią kampanię. Wyłamanie szlabanu to było preludium. W 2028 wspinał się po płachcie wyborczej bez asekuracji z udziałem (już narodowego) "Faktu" oraz "Szpilek". Płachtę ufundowała zaprzyjaźniona firma od drewna. Jak onegdaj. Dług wdzięczności za drewno z Lasu Piastowskiego jest wielki.

Od parkowego osiedla Moskwa przemierzam obwodnicę południowo-wschodnią łączącą się w byłym Lesie Piastowskim z obwodnicą południową, zachodnią i wschodnią. Mijam ciągnące się w nieskończoność deweloperskie osiedla na Wzgórzach Piastowskich. Każde z nich ma Mistera Budowy, a jedno z setek rond nosi dumne imię byłego Drwala. Jest też pomnik. Popiersie Drwala wypięte jak cięciwa dzierży w dłoniach piłę mechaniczną i kawę. Zmyślna instalacja wkomponowana jest w samochodowy bagażnik.

REKLAMA

Jedno z osiedli - "Sudety Park" - usytuowane przy wyburzonej wieży Bismarcka szczyci się widokami na Śnieżkę z górnych, zielonych tarasów. Są i tacy, którzy w bezchmurne dni (a takich jest już wiele) widzą Mont Blanc. Wierzę im na słowo.

Strefy przemysłowe tętnią życiem w byłym lesie. To tu swe podwoje otworzyli tacy giganci przemysłowi jak McCziken czy kolejne sklepy meblowe. Również ten wymarzony ze Szwecji. I to co, że ze Szwecji. Ważne, że nasz - zielonogórski. Jest kilkanaście galerii handlowych nazwanych czule "Piastowski Park".

Turystów niewątpliwie przyciąga górka Tatrzańska ("Tatrzański Park") pokryta igielitem z wdziękiem pozostawiona wśród nowych blokowisk. To teraz osiedlowy orlik. Jedyny w Polsce do jazdy na nartach. Zjeżdżają tu nie tylko następcy Kamila Stocha, ale również miłośnicy kombinacji norweskiej oraz alpejczycy od slalomu giganta. Swoje obozy kondycyjne ma również kadra narodowa.

Pełną piersią wdycham asfaltowy zapach rozgrzanego betonu tak charakterystyczny po kolejnej tropikalnej ulewie nad Zieloną Górą. Piękne czasy nastały. Nowy prezydent przymierza się do obwodnicy wschodnio-północnej w Lesie Odrzańskim. Przed nami dwie kadencje dalszego rozwoju."

Co sądzicie o tej wizji Zielonej Góry? Zachęcamy do dyskusji. Czekamy na Wasze komentarze pod tekstem, przesyłajcie je też na adres listy@zielona.agora.pl.

CZYTAJ TAKŻE: UZ uczci 20-lecie kilkoma muralami. Jakie prace zobaczymy na ścianach uczelni?